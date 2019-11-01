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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.11.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

WhatsApp'ta parmak izi dönemi resmen başladı

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WhatsApp'ta parmak izi dönemi resmen başladı

WhatsApp'ın daha önce iOS platformunda aktif hale getirdiği parmak izi teknolojisi bu kez Android cihazlara da geldi.

WhatsApp, Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği parmak izi teknolojisin aktif hale getirdi. Kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına girmek istediklerinde artık parmak izini vermek durumunda olacak. Elbette parmak izi ayarını aktif hale getiren kullanıcılar için bu durum geçerli olacak. 

Daha da önemlisi WhatsApp Android uygulaması cihazın kendisi kilitli değilken bile kilitlenebiliyor. Uygulama ayarlarında Gizlilik kısmına girdiğinizde Parmak İzi kilidi seçeneğini görebiliyorsunuz. Buradan parmak izi kilidini açarken ayrıca anlık, 1 dakikalık veya 30 dakikalık bekleme süreleri belirleyebiliyorsunuz.

Ayrıca parmak izi kilidi devredeyken bildirimlerde WhatsApp mesajlarının gönderen ve içerik kısmının gösterilmesini isterseniz bunu da seçebiliyorsunuz. Bu açıksa diğer kişiler de WhatsApp kilitli olsa bile mesajlarınızın içeriğini ön izleyebiliyor.

iOS'ta aktif olarak kullanılabilen yüz tanıma teknolojisi ise Android cihazlarda halen kullanılamıyor. 

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