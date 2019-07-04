WhatsApp'la ilgili çok önemli uyarÄ±
UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–mer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintilerin bu ÅŸirketlerin veri paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin sorularÄ± akÄ±llara getirdiÄŸini belirterek, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z alternatifsiz deÄŸiller. BÄ°P, LAFF, DEDÄ° gibi yerli ve milli uygulamalarÄ±n Ã¶nemi bir kez daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±." ifadesini kullandÄ±.
Sayan, Twitter hesabÄ±ndan, sosyal iletiÅŸim aÄŸlarÄ±nda yaÅŸanan sorunlara iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu. Â Â Â Â
Yerli ve milli uygulamalarÄ±n Ã¶nemine dikkati Ã§eken Sayan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â
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"Instagram, WhatsApp ve Facebook servislerindeki kesintiler, bu 3 ÅŸirketinhangi verileri birbiriyle ve baÅŸka kimlerle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sorusunu akÄ±llara getiriyor. Åžeffaf bir ÅŸekilde sorunun kaynaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± bekliyoruz. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z alternatifsiz deÄŸiller. BÄ°P, LAFF, DEDÄ° gibi yerli ve milli uygulamalarÄ±n Ã¶nemi bir kez daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±. WhatsApp'tan resim yollayamayanlar iÃ§in iyi ki yerli alternatiflerimiz var."
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