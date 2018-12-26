WhatsApp sonunda kendi kripto parasını da üretiyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şirkete yakın kaynaklara göre kendi kripto parasını üretmek için kolları sıvadı. Peki WhatsApp'ın planı ne?
Facebook'un bir süredir kendi kripto parası üzerinde çalıştığı biliniyor; ancak işin WhatsApp tarafı ilk kez duyuldu. Şirkete yakın kaynaklara göre WhatsApp'ta bu uygulamaya özel bir kripto para bulunacak ve kullanıcılar para transferi için bu paraları kullanabilecek.
Ancak WhatsApp bu özelliği herkese açmayacak; şimdilik hedef Hindistan olarak görülüyor. Bloomberg'te yer alan habere göre WhatsApp'ın kripto parası ABD dolarına sabitlenmiş döviz kuru değerinde bir dijital para birimi olacak.
WhatsApp'ın Hindistan'da bu işe başlamasının en önemli sebebi ise nüfusu. 200 milyondan fazla WhatsApp kullanıcısı Hindistan'da yaşıyor.
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