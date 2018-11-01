Whatsapp kullanıcılarına kötü haber! Reklam dönemi başlıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
01.11.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Whatsapp kullanıcılarına kötü haber! Reklam dönemi başlıyor

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Whatsapp kullanıcılarına kötü haber! Reklam dönemi başlıyor

Whatsapp kullanıcılarının çok da hoşuna gitmeyecek bir gelişme oldu. Bugünden itibaren kullanıcılar artık Whatsapp üzerinden reklam görmeye başlayacak. Peki reklam nasıl görünecek? Nerede karşımıza çıkacak?

WhatsApp’ın dünya çapında böylesine büyük bir popülerliğe sahip olmasının ardında bazı önemli özellikler yatıyor. Bunlardan ilki uygulamanın tamamen reklamsız olması, ikincisi kullanıcılara uçtan uca şifreli mesaj gönderme imkanı sağlaması, üçüncü olaraksa ücretsiz olması. Şimdi bu üç ana özellikten biri olan reklamsız hizmet WhatsApp kullanıcıları için değişiyor, reklamsız Whatsapp dönemi kapanıyor.

Geçtiğimiz aylarda sızıntılarıyla ünlenen WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan son bilgilere göre, Facebook, WhatsApp reklamları üzerinde çalışmaya başladı bile. Kullanıcıları bir hayli üzecek olan WhatsApp reklam dönemi ile birlikte, artık durumlar sekmesinde reklamlar gösterecek.

Böylece reklamsız WhatsApp dönemi kapatacak olan yetkililer, şimdiden kullanıcıların büyük tepkisi ile karşılaşmış durumdalar. İlk olarak WhatApp iOS sürümü için başlayan WhatsApp reklamları, ilerleyen günlerde WhatsApp Android kullanıcıları için kullanıma sunulacak.

Robot Atlas’ın parkur performansıAmerikalı teknoloji şirketi Boston Dynamics'in üretip geliştirdiği robot Atlas’ın yeni görüntüleri yayınlandı.Atlas’ın parkur etabındaki esnekliği ve hareketleri izleyenleri şaşırttı. Robot için geliştirilen yazılım sayesinde Atlas’ın tüm vücudunun; elleri, ayakları, ve gövdesinin performans esnasında ve sonrasında son derece başarılı hareket ettiği görülüyor.
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