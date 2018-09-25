Whatsapp kullananlara çok kötü haber: Bugünden itibaren...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
25.09.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Whatsapp kullananlara çok kötü haber: Bugünden itibaren...

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Whatsapp kullananlara çok kötü haber: Bugünden itibaren...

Whatsapp kullanıcılarını üzecek bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde iOS 12 güncellemesi yayınlanmış olsa da daha önceki iOS sürümlerini ısrarla kullanmaya devam eden pek çok kullanıcı var. Bu anlamda Whatsapp'ı artık iOS 8 ve önceki sürümü kullanan iPhone sahipleri kullanamayacak.

Whatsapp kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişme oldu. iOS 8 ve altındaki herhangi bir sürümü kullanan iPhone'larda Whatsapp artık çalışmayacak. Pek çok kullanıcı halihazırda iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanıyor olsa da, telefonlarının yavaşlamasını istemeyen veya telefonu imkan vermeyenler daha eski iOS sürümünü kullanmayı sürdürüyor. 

Peki Whatsapp'ın bu kararı kimleri vuracak? İşte WhatsApp desteğinden mahrum kalacak iPhone modellerinin tam listesi...

iPhone (İlk jenerasyon)

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

RGB Çılgınlığı Yeni Bir Boyut AldıRGB olmayan bir duvar kalmıştı artık o da RGB oldu! Oda duvarlarına monte edilen LED bloklar uzaktan kumanda edilebiliyor…Tabii ki bir odayı RGB kaplatmak, banyo fayanslarını değiştirmekten çok daha pahalıya patlıyor. 9 Adet LED panelin paket fiyatı 230 dolar. 20.000 Saat kullanım ömrü sunan LED kaplamalar, uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. Akıllı ışıklandırma, RGB ampuller, klavye, fare derken Nanoleaf Canvas ile artık RGB çılgınlığının uç noktası oluyor. Nanoleaf Canvas ile odayı RGB yapmakla da iş bitmiyor, müzik sistemine bağlayarak müziğin ritmine göre aydınlatılan bir oda yaratmak bile mümkün. Oyuncu odası kurmak isteyenler için çok farklı seçenekler açıldı.
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