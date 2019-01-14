Türkiye'de kullanıcılar Google'da en çok neleri arıyor?
Google, Türkiye genelinde en yoğun yapılan aramaları listeledi. İlk sırada annesini kaybeden Hande Erçel yer alırken, Ziraat Bankası kredi kartı yapılandırma araması da yoğun ilgi gördü.
Google, 7-14 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde yapılan en yoğun aramaları duyurdu. Buna göre 'Hande Erçel annesi' araması ilk sırada yer alırken, 'Ziraat Bankası Kredi Kartı Yapılandırması' araması da Erçel'i takip eden yoğun aramalardan biri oldu. YouTube fenomeni Enes Batur da listedeki yerini aldı.
İşte Google'ın en çok arananları:
Hande Erçel annesi
Ziraat Bankası kredi kartı yapılandırma
Enes Batur
Okullar tatil mi?
Itır Esen
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Ayla filmi
İnterpol, Mehmet Aydın, Çiftlik Bank
Vecihi, Vecihi Hürkuş kimdir?
Palu ailesi
Deniz Çakır
Arda Kural, Onur Akay
Cemal Süreya
Eren Erdem
Tazminat hesaplama 2019
Bang Bang filmi
Kenevir
Şahin Kendirci
5. Dalga filmi
Murat Sivrikaya
Rami Malek
Mariam Kavakçı
Gabon
Dan Bilzerian
Didem Soydan
Mia Khalifa
MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi
Bolton, İbrahim Kalın
Sinan Ateş
Ekin Koç
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