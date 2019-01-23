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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.01.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

Türkiye Antarktika'da meteorolojik çalışma yapacak

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Türkiye Antarktika'da meteorolojik çalışma yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Antarktika'da meteorolojik çalışmalar yapılacağını belirterek, "Meteoroloji konusunda dünyayla yarışan bir ülke olmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde gerçekleştirilecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, 29 Ocak'ta başlayacak. 

2017 ve 2018 yıllarında düzenlenen iki bilim seferinde diğer ülkelerin üslerinde gözlemci statüsünde bulunan Türkiye, bu yıl ilk defa geçici "Türk Bilim Üssü" kurma çalışmalarını gerçekleştirecek. 

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde, çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının yanı sıra bu yıl ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) mühendis Mehmet Yıkılmaz da görev yapacak. 11 bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilecek projede Türkiye'nin "Ulusal Kutup Programı" çerçevesinde çeşitli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yürütülecek. 

MGM tarafından, 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi kapsamında kıtaya 2 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulacak. Bir kısmı yerli ve milli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında Türkiye'de üretilen cihazların, yurt dışından temin edilen ürünlerle Türk mühendisleri tarafından sistem mühendisliği yapılarak entegre edilmesiyle oluşturulan OMGİ'lerden iki yıl boyunca veri elde edilecek. 

OMGİ'lerden alınacak rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, nem, yağış, basınç, kar kalınlığı, global güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik parametreler uydu modem haberleşmesi aracılığıyla merkez sunucuya aktarılarak veri tabanına kaydedilecek. Tüm bu gözlem verileri daha sonra araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere MGM tarafından ilgili birimlerle paylaşılacak.

"Dünyayla yarışan ülke olmaya kararlıyız"

Bakan Pakdemirli, makamında, MGM Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve Antarktika'ya gidecek mühendis Yıkılmaz'ı kabul ederek, yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antarktika'da bulunan 30 ülkeden biri olma misyonu çerçevesinde, Bakanlık olarak kıtaya kurulacak Türk Bilim Üssü'ne MGM'den bir mühendisi gönderdiklerini belirten Pakdemirli, "Orada 40 gün kalacak. İnşallah yakın bir zamanda da hızlı bir şekilde danışman ülke statüsü alıp Antarktika'daki kalıcı çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Meteoroloji konusunda dünyayla yarışan bir ülke olmaya kararlıyız. Başta personelimiz Mehmet Yıkılmaz olmak üzere Antarktika'ya gidecek tüm bilim insanlarına başarılar ve kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin hedefi danışman ülke olmak

1 Aralık 1959'da imzalanan Antartika Antlaşması ile kıtanın yönetimi, 29'u danışman, 24'ü gözlemci statüsünde olmak üzere toplam 53 ülkeye ait bulunuyor. Türkiye ise "gözlemci ülke" statüsünde yer alıyor. Türkiye, Antarktika'ya düzenlediği bilimsel seferler ve çalışmalarının ardından "danışman ülke" statüsü elde etmeyi hedefliyor. 

 

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