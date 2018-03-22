Turkcell'den 2020'ye kadar 13 milyar dolarlık ilave yatırım

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, üç sene içinde cirolarının yüzde 21-23’ünü yatırımda kullandıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde ciromuzun yüzde 18’ini yatırımda kullanacağız. Bu yatırımlar çok önemli bir kısmı Türkiye’de bir kısmı da yurt dışında olacak. Önümüzdeki üç yılda 13 milyarlık liralık ilave yatırımı varsaymış durumdayız." dedi.

Turkcell, 2020'ye kadarki üç yıllık dönemdeki hedeflerini şirket merkezinde düzenlenen basın toplantıyla duyurdu.

Şubat ayında 2017 operasyonel ve mali sonuçlarıyla birlikte 2018 hedeflerini açıklayan şirket, bu hedefleri yukarı yönlü revize etti.

2020'ye kadarki üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 14-16 aralığına yükselten Turkcell, FAVÖK marjı hedefini ise UFRS standart değişikliklerinin de etkisiyle yüzde 37-40 aralığına çıkardı.

Geçen yıl yüzde 23,4'lük gelir artışıyla tamamlayan Turkcell, 2018 yılı hedeflerine bir yıl önce ulaşmıştı. Şirket, 2018 yılı gelir büyüme hedefini yüzde 13-15, faiz amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı hedefini ise yüzde 33-35 olarak açıklamıştı.

"2020 yılında daha güçlü bir Turkcell olacak"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2018 yılı için hedefledikleri gelirde pazar liderliğine bir yıl önce ulaştıklarını söyledi.

Data ve dijital servisler üzerine kurdukları iş modelinin başarısının dünya çapında sektörün en hızlı büyüyen operatörlerinden biri olmalarıyla tescillendiğini vurgulayan Terzioğlu, "2017 yılını rekorlarla kapayarak yıl içinde iki kez yukarı yönde güncellediğimiz hedeflerimizi de aşan sonuçlar elde etmiştik. Şimdi de bu güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarımızı önümüzdeki dönemde devam ettireceğimizin sözünü veriyor ve dünyanın ilk dijital operatörlerinden biri olmanın verdiği güç ile hedeflerimizi daha da ileriye taşıyoruz. 2020 yılında gerek operasyonel gerekse finansal anlamda artık daha güçlü bir Turkcell olacak. Önümüzdeki üç yıllık dönemde gelirlerimizi yılda ortalama yüzde 14 ila 16 arasında arttırmayı hedefliyoruz. Bu dönemdeki FAVÖK marjı hedefimizi ise yüzde 37-40 aralığına yükselttik. Bu hedefler sayesinde tüm dünya çapında Turkcell dünyanın ilgisini çekmeye devam eden lider dijital operatör olmaya devam edecek." diye konuştu.

"Turkcell gelir büyümesinde dünyada ilk sırada"

Terzioğlu, Turkcell’in, piyasa değerine göre en büyük 100 telekom şirketi dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 2017 gelir büyümesinde yüzde 23 ile dünyada ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Gelir bakımından pazar büyüme rakamları değerlendirildiğinde, Turkcell hariç büyümenin yüzde 12 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Terzioğlu, Turkcell’in katkısıyla pazar büyümesinin yüzde 16’ya ulaştığını kaydetti.

Terzioğlu, büyümenin kaynaklarınının 4.5 G, dijital servisler, kurumsal çözümler ve uluslararası iştirakler olduğunu belirterek, önümüzdeki üç yıl içinde İzmir, Ankara ve Çorlu’da dünya standartlarında üç veri merkezi daha açacaklarını dile getirdi.

Enerji, otomotiv, sağlık ve eğitim alanlarında yürütülen projelerle ilgili bilgi veren Terzioğlu, Turkcell’in teknoloji gücü ve bilgi birikimini bu alanda yeni değerler yaratmak için kullanacaklarını ifade etti.

"Kur ve faiz riskinde güvenli bölgedeyiz"

Turkcell’in döviz kurları ve faizlerdeki dalgalanmalara karşı aldığı önlemlere değinen Terzioğlu 2016 yılı başında 2 milyar dolar seviyelerinde seyreden açık yabancı para pozisyonunun 2017 yılı itibarıyla 144 milyon dolar seviyesine geldiğini bildirerek, 2016 yılı sonundan bu yana bu alanda güvenli bölgede olduklarını vurguladı.

Finansal piyasalardaki dalgalanmalarının Turkcell’in finansal performansı üzerinde kayda değer bir etki yaratmadığını aktaran Terzioğlu, gerçekleştirilen riskten korunma işlemlerini anlattı.



Fintur’da son aşama

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, yüzde 41,45'lik hisse oranıyla ortak oldukları Fintur Holdings’teki varlıklarına ilişkin olarak, buradaki varlıkları "satış amaçlı elde tutulan varlıklar" olarak sınıflandırdıklarını söyledi.

Şirketlerle ilgili detayları paylaşan Terzioğlu, "Fintur şirketlerimizden Geocell’in 153 milyon dolar, Azercell’in ise 222 milyon avro bedelle satış işlemini gerçekleştirdik. Kcell ve Moldcell ile ilgili olarak teklifler var, orada görüşmelerimizi sürdürüyoruz." bilgilerini verdi.

"Global Tower yatırımcılar için güvenli liman olacak"

Sahibi oldukları kule şirketi Global Tower ile ilgili bilgiler de paylaşan Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Global Tower Türkiye’nin ilk ve tek kule şirketi ve bizim çok önem verdiğimiz bir iştirakimiz. 10 bin 337 kulemiz var ve Türkiye, Ukrayna, Belarus ve KKTC olmak üzere 4 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Global Tower’ı uzun vadeli, öngörülebilir gelir akışı ve güçlü kârlılık vaat eden önemli bir varlık olarak görüyoruz. Halka arz gündemde olmaya devam ediyor. Burada da 2020’ye kadar yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 15-20 aralığında olacağını öngörüyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’nin önemli değerlerinden olan Global Tower önümüzdeki dönemde yatırımcılar için güvenli liman olacak.”

"Turkcell Superonline 1,2 milyon fiber müşterisiyle pazarının lideri"

Turkcell Superonline’ın dün tamamlanan sukuk ihracı ile Turkcell Grubu’nda bir ilke daha imza atıldığını kaydeden Terzioğlu, "Turkcell Superonline yüzde 53’lük pazar payı ve hizmet verdiği 1,2 milyon fiber müşterisiyle gerçek fiber pazarının lideri. Turkcell Superonline dün tamamlanan başarılı sukuk ihracı ile ilk kez kurumsal yatırımcılarla buluştu. Kuruluşundan bu yana Türkiye’de ilklere imza atan Turkcell Superonline, hızla artan veri trafiği sayesinde, son 3 yılda yıllık ortalama yüzde 37 ciro büyümesi ve yüzde 57 FAVÖK büyümesi gerçekleştirdi. Sergilediği güçlü finansal performans ve varlıkların kalitesi ile Superonline gelecek dönemde de yatırımcıların dikkatini çekecek büyük bir potansiyele sahip." diye konuştu.

"Turkcell hissesi 2017’de en çok kazandıran hisselerden biri"

Kaan Terzioğlu, 2010 yılından bu yana elde edilen karın yüzde 54’ünü temettü olarak dağıttıklarını anımsatarak , bu dönemde dağıtılan toplam temettünün 7 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

29 Mart’ta gerçekleşecek Genel Kurul’da karar alınması durumunda bu yıl da 1,24 milyar lira temettü dağıtımı yapılmasının planlandığını aktardı.

2017 yılında Turkcell hissesinin sergilediği başarılı performansa da değinen Terzioğlu, 8,79 lira seviyesinde yıla başlayan Turkcell hissesinin 2017 sonunda 15,48 liralık bir değere ulaştığını, bunun da yıllık yüzde 76’lık bir artışa tekabül ettiğini kaydetti.

Terzioğlu, gelecek üç yıllık projeksiyonda yatırımın değerine ilişkin olarak, "Üç sene içinde ciromuzun yüzde 21-23'ünü yatırımda kullandık. Önümüzdeki dönemde ciromuzun yüzde 18'ini yatırımda kullanacağız. Bu yatırımlar çok önemli bir kısmı Türkiye’de bir kısmı da yurt dışında olacak. Önümüzdeki üç yılda 13 milyarlık liralık ilave yatırımı varsaymış durumdayız. Bu ciroda da karlılık rakamlarında da öngörülmüş ve nakit olacak." ifadelerini kullandı.