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    Turkcell 1,9 milyar liralık temettü dağıtacak

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 12:57 | Son Güncelleme:

    Telia Company tarafından, Turkcell Holding hissedarlarının 1,9 milyar liralık temettü ödemesi ve yönetim kurulu adayı önerilerinin, Turkcell Genel Kurulu'nda onaylandığı bildirildi.

    Telia Company'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, bugün gerçekleştirilen Turkcell Genel Kurul Toplantısı'nda, Telia Company ile Turkcell Holding'in diğer hissedarlarının şirketin toplam 1,9 milyar lira temettü dağıtması teklifinin onaylandığı belirtildi.

    Temettü ödemesinin 3 eşit taksit şeklinde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Temettü ödemeleri 27 Haziran, 24 Eylül ve 24 Aralık'ta veya bu tarihlerden önce dağıtılacaktır." ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, Turkcell Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca, içlerinde Telia Company Kıdemli Başkan Yardımcısı Ingrid Stenmark'ın da bulunduğu üç kişinin, yönetim kurulu yeni üyeleri olarak seçildiği bilgisi verildi.

    Telia tarafından dün yapılan açıklamada, Turkcell Holding'deki hissedarların, bugün gerçekleştirilen toplantıda şirketin 1,9 milyar liralık temettü ödemesi ve üç ismin yeni yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmesi önerileri üzerinde anlaştığı duyurulmuştu.

    Etiketler: gsm
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