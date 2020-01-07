Tayland'da nesli tükenmekte olan kaplumbağa türünün yumurtaları çalındı

Phang-nga Deniz ve Sahil Kaynakları Ofisi, nesli tükenmekteki türün doğal kuluçka yeri olan bölgede, son 5 yılda ortaya çıkan tek kuluçka yuvasındaki yumurtaların pazar sabah saatlerinde çalındığını bildirdi.

Bölge sakinleri, hırsızların yakalanmasını ve yumurtaların geri getirilmesini sağlayanlara ödül olarak 50 bin baht (yaklaşık 1660 dolar) bağış yapacağını açıklarken yerel yönetim de aynı miktarda katkı yaparak ödül bedelini 100 bin bahta (yaklaşık 3 bin 320 dolar) çıkardı.

Tayland yasalarına göre, nesli tükenmekteki kaplumbağa türlerinin yumurtalarını çalmak veya bulundurmak 3 ila 15 yıl hapis ve 300 bin ila 1 milyon 500 bin baht (yaklaşık 9 bin 950 ila 49 bin 760 dolar) cezaya çarptırılıyor.

Dünyanın en büyük deniz kaplumbağası olan Pasifik deri sırtlı deniz kaplumbağası, nesli tükenen türler arasında bulunuyor.

Tayland'da ocak 2019'a kadar geçen 5 yılda, türe ait kuluçka yuvasına rastlanamamıştı.

Kara yırtıcılarının saldırıları, aşırı avlanma, yumurta hırsızlığı ve doğal ortamdaki bozulmanın kuluçka yuvalarının yok olmasına sebep olduğu tahmin ediliyor.



