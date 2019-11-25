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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.11.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Sınai mülkiyet ve patent seferberliği

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Sınai mülkiyet ve patent seferberliği
Fotoğraf: iStock

Türkiye, ileri ve yeni teknolojilere yönelik atılım stratejilerine paralel olarak, sınai mülkiyet ve patentli üretimi artırmak amacıyla toplumda farkındalığı güçlendirecek uygulamaları hayata geçiriyor.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında fikri mülkiyet haklarının oluşmasını destekleyen ekosistemin geliştirilmesi ve bu hakların ticarileştirilmesi sağlanacak. Bu amaçla fikri emekle oluşan ürünlerin topluma benimsetilmesi için çalışmalar yapılacak. 

Tanıtım, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleriyle toplumsal bilincin güçlendirilmesi hedefleniyor. 

İleri ve yeni teknolojilere yönelik çalışmalara hız verilirken, sınai mülkiyet ve patentli üretimi artırmaya dönük stratejiler de uygulamaya konulacak. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bağlı kuruluşları vasıtasıyla şirketlerden üniversitelere, kamu kurumlarından kuruluşlara kadar çeşitli kesimlere destekler sağlayacak. 

TÜBİTAK ve KOSGEB'in patent desteği sürecek

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, AA muhabirine, TÜBİTAK ve KOSGEB'in sınai mülkiyet alanında vergi istisnası gibi desteklerinin bulunduğunu söyledi. 

TÜBİTAK'ın "Patent Destek Programı" ile Türkiye kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılmasının hedeflendiğini belirten Asan, "Söz konusu destek, daha önce TÜBİTAK 1008 Programı'ndan yararlanmamış uluslararası patent başvuruları için verilecek." dedi.

Destekten, Türkiye vatandaşları, ülkede yerleşik şirketlerle kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanabileceğini ifade eden Asan, destek tutarlarının 1000 lira ile 30 bin lira arasında değiştiğini bildirdi.

Asan, TÜBİTAK'ın sağladığı desteğin hibe olarak verildiğini, iş merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye'de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmelerinin bu program kapsamında destek başvurusu yapamayacaklarını ifade etti. 

KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor

KOSGEB'in de sınai mülkiyet teşvikleri alanında 3 farklı desteğinin bulunduğu bilgisini veren Asan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) rekabet güçlerinin artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için "Sınai Mülkiyet Hakları Desteği" sağlandığını dile getirdi.

Asan, söz konusu teşvik için TÜRKPATENT'ten alınacak belgelerle 30 bin liraya kadar destek elde edilebileceğine dikkati çekerek, "İşletmelerin, patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesine yaptığı harcama ve patentle marka vekili giderlerinin de yer aldığı birçok alanda destek veriliyor. Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB veri tabanında yer alması gerekiyor." diye konuştu. 

KOSGEB'in bilim ve teknolojiye dayalı buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletme ve girişimcilere de Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği verdiğini aktaran Asan, söz konusu teşvik kapsamında giderlerin yüzde 75'ine destek sağlanacağını, bu alanda üst limitin 20 bin lira olduğunu kaydetti.

Asan, KOBİ Teknoloji Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında da Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileşmesi için KOSGEB'in destek sağladığını belirterek, bu alanda yapılacak yatırımların 500 bin lira ile 5 milyon lira arasında destek alabileceğini söyledi.

"Patent başvurularında artış var"

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yeniliklerle yazılım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan buluşların desteklenmesi için "Sınai Mülkiyet Hakları Hakkında Vergi İstisnası Desteği" olduğunu belirten Asan, şöyle konuştu: 

"Bu uygulamadan kurumlar vergisi mükellefleriyle gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecek. Son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen teknoloji hamlelerinin etkisiyle sınai mülkiyet hakları açısından atılım dönemi gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda, sınai mülkiyet mevzuatı tüm bileşenleriyle güncellenerek uluslararası standartlara kavuşturulurken, gerçekleştirilen farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleriyle ülkemizin sınai haklar konusundaki toplumsal bilinci artırılmıştır. Bunlara ek olarak, başta patent olmak üzere ülkemizin sınai mülkiyet kapasitesinin artırılması için verilen destek ve teşvikler oldukça önemli. Teşvik programlarının etkisiyle ülkemizde patent başvurularında ciddi artışlar meydana geldi. Farklı kurumlarımızca sağlanan sınai mülkiyet teşviklerinin etkin ve koordineli hale getirilmesi için aktif rol üstleneceğiz."

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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