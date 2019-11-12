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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.11.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Schneider Electric, Endüstri 4.0 Zirvesi'nde deneyimlerini paylaştı

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Schneider Electric, Endüstri 4.0 Zirvesi'nde deneyimlerini paylaştı

Schneider Electric, Endüstri 4.0 ve enerji verimliliği alanındaki deneyimlerini İstanbul'da düzenlenen Endüstri 4.0 Zirvesi'nde iş dünyasının liderleriyle paylaştı.

Schneider Electric açıklamasına göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde uzman olan Schneider Electric, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği liderliğinde, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) ve Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği iş birliği ile düzenlenen Endüstri 4.0 Zirvesi'nde teknolojisiyle yer aldı.

Türkiye’nin endüstri liderlerini bir araya getiren etkinlikte, Schneider Electric'in EcoStruxure mimarisi, robotik uygulamaları ve artırılmış gerçeklik çözümü Augmented Operator Advisor zirvede öne çıktı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen ENOSAD özel oturumunda Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül, Endüstri 4.0’ın katmanlarını, buna yönelik teknoloji ve çözümleri katılımcılara sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül, Endüstri 4.0'ı sanayi evriminin doğal bir süreci olarak gördüklerini, bunun dışında kalmanın sanayinin ve iş dünyasının dışında kalmak anlamı taşıdığını gözlemlediklerini kaydetti.

Sanayi evrimini üç temel trendin şekillendirdiğini belirten Gül, "Bunlar; enerji kullanım alışkanlıklarını değiştiren elektrifikasyon, dağıtık enerji kaynaklarının maliyetlerindeki düşüşten kaynaklanan desantralizasyon, akıllı otomasyon ve dijital teknolojilerle yaşanan dijitalleşme... Bugün bu sayede maliyetler düşüyor, yenilikçi iş modelleri doğuyor, teknik yenilikler yaratılıyor ve değer zinciri güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, yeni teknolojilerin yeni istihdam olanakları sağladığını, tüketicilerin çok daha fazla seçeneğe sahip olduğunu ve toplumun temiz enerji kaynaklarına erişiminin arttığını aktararak, şunları kaydetti:

"180 yılı aşkın deneyime sahip bir şirket olarak biz bu yüksek fayda sunan dönüşüme öncülük edecek teknolojiler ve çözümler geliştiriyoruz. Endüstri 4.0 ve enerji verimliliği uzmanlığı çerçevesinde sıra dışı başarılar yaratıyoruz. 2008 yılında lanse ettiğimiz EcoStruxure da bu deneyimimizin bir ürünü ve müşterilerimizin dijital dönüşüm ihtiyacına cevabımız. EcoStruxure bir ürün ya da yazılım değil, açık, üçüncü parti ürün ve yazılımlarla birlikte çalışabilir, IoT tabanlı bir sistem mimarisi.

Bu mimari bağlantılı ürünlerden uç kontrol ve uygulamalara, analitik&servislere kadar her seviyede inovasyon sunmak için IIoT, mobilite, algılama, bulut, analitikler ve siber güvenlik alanlarında çözüm ve hizmetler sağlıyor. Böylece ülkemizin Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm yolculuğunu hızlı, kolay uygulanabilir, güvenilir, verimli ve karlı çözümlerle gerçekleştirebilmesi için çalışıyoruz. Bu sayede Türkiye’nin uluslararası rekabette gücüne güç katacağına inanıyoruz."

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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