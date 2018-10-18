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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
18.10.2018 - 18:58, Son Güncelleme:

Şanlıurfa Bilim Şenliği başladı

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Şanlıurfa Bilim Şenliği başladı

TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleştirilen 2'inci Şanlıurfa Bilim Şenliği'nde farklı kentlerden 300 öğrenci, mühendislik, sanat, matematik, teknoloji tasarım, robotik kodlama, fen bilimleri, geometri ile astronomi dalındaki çalışmalarını görücüye çıkardı.

Şanlıurfa Valiliğinin öncülüğünde, TÜBİTAK, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Karacadağ Kalkınma Ajansının katkılarıyla düzenlenen şenlik, Haleplibahçe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde başladı.

Programın açılışında öğrencilerce farklı atölyelerde hazırlanan çok sayıdaki çalışma, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Valisi Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, bilimin toplumların kalkınmasında ve gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını ifade ederek, böylesine önemli bir etkinliğin Şanlıurfa'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de "tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan kentin, nüfusuyla da Türkiye'nin en genç şehirlerinden birisi olduğunu hatırlatarak, bu tür çalışmaların anlamlı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, stantları gezerek çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

20 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek şenlikte yarışma, seminer, turnuva, çalıştay ile sahne gösterilerine de yer verilecek.

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