Şanlıurfa Bilim Şenliği başladı
TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleştirilen 2'inci Şanlıurfa Bilim Şenliği'nde farklı kentlerden 300 öğrenci, mühendislik, sanat, matematik, teknoloji tasarım, robotik kodlama, fen bilimleri, geometri ile astronomi dalındaki çalışmalarını görücüye çıkardı.
Şanlıurfa Valiliğinin öncülüğünde, TÜBİTAK, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Karacadağ Kalkınma Ajansının katkılarıyla düzenlenen şenlik, Haleplibahçe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde başladı.
Programın açılışında öğrencilerce farklı atölyelerde hazırlanan çok sayıdaki çalışma, davetlilerin beğenisine sunuldu.
Valisi Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, bilimin toplumların kalkınmasında ve gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını ifade ederek, böylesine önemli bir etkinliğin Şanlıurfa'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de "tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan kentin, nüfusuyla da Türkiye'nin en genç şehirlerinden birisi olduğunu hatırlatarak, bu tür çalışmaların anlamlı olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, stantları gezerek çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
20 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek şenlikte yarışma, seminer, turnuva, çalıştay ile sahne gösterilerine de yer verilecek.
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