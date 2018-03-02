Samsung'un AR Emoji'si Apple'ın Animoji'sinin kopyası mı?

Galaxy S9, Apple'ın Animoji işlevine benzer şekilde çalışan bir "AR Emoji" işleviyle geliyor. Samsung, bu işlevin Animoji'nin bir kopyası olmadığını bilmenizi istiyor.

Galaxy S9'daki AR Emoji işlevinin Apple'dan alındığını düşünebilirsiniz çünkü Galaxy S9, iPhone X'in sadece birkaç ay sonrasında tanıtıldı ve bu işlev, iPhone X'in sevilen işlevlerinden biriydi. Wall Street Journal'e konuşan Samsung'un mobil bölümünün CEO'su DJ Koh, "Onların yaklaşımı ve benim yaklaşımım baştan aşağı farklı. Ben kendi yol haritama göre ciddi biçimde çalışıyorum" dedi ve üç boyutlu animasyonları 2001'den bu yana kapaklı telefonlarda kullanmayı düşündüğünü söyledi.





iPhone X'lerle birlikte gelen Animoji

Firmalar, duyurdukları işlevlerin bazıları üzerinde birkaç yıl çalışabiliyorlar; bu yüzden Koh'un açıklamaları dikkate değer. Samsung'un iPhone X'teki AR Emoji'yi görüp birkaç ayda kendi işlevini tam anlamıyla hazırlaması da pek imkan dahilinde değil gibi görünüyor.

Apple'ın Animoji'sinin dünyanın ilk üç boyutlu yüz ifadeleri olmadığını da belirtelim. Logitech web kameraları, kullanıcının yüz hareketlerini ve sesini hareketli dijital karakterlere dönüştüre Effects Avatars ile geliyordu.