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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.07.2018 - 06:38, Son Güncelleme:

Samsung telefonuyla Facebook'a girenlere çok kötü haber

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Samsung telefonuyla Facebook'a girenlere çok kötü haber

Facebook'un eski Samsung cihazlarda bulunan Galeri ve diğer uygulamalarla olan bağlantı ve uyumluluğu sona eriyor.

Facebook, 30 Haziran'dan itibaren 2012 ve 2014 arasında piyasaya sürülen Samsung Android telefonlarda bulunan Galeri, Takvim ve Brifing eklentisine olan bağlantı ve desteğini kesecek. Yani bu uygulamalarla Facebook verilerine erişmek mümkün olmayacak. Etkilenen işletim sistemi sürümleri arasında KitKat, Lollipop ve Marshmallow bulunuyor. Etkilenen telefon modelleri ise Galaxy S4, Galaxy Note 4 ve Galaxy Tab S olarak sıralandı.

Bu değişiklik şu anlama geliyor; eski Samsung telefonların yerel sosyal uygulamaları ile Facebook arasındaki bağlantı 30 Haziran'da sona erecek. Eğer Facebook galerinize, takviminize ya da diğer bilgilerinize yukarıda listelenen cihazlardan erişmek isterseniz, bunu direkt olarak Facebook ya da Facebook Lite uygulamasından ya da web tarayıcısından yapmanız gerekecek. 30 Haziran'dan önce indirdiğiniz verilere bu eski uygulamalardan her zaman erişebilirsiniz, ancak bu tarihten sonra Facebook ile bağlantı kesileceği için herhangi bir veri alışverişi mümkün olmayacak.

Nougat ve Oreo'lu Samsung telefon ve tabletler bu değişiklikten etkilenmeyecek, ama Samsung'un kendisi zaten Facebook uyumluluğunu birkaç yıl önce sona erdirmişti. Yenilikten etkilenecek olan kullanıcılar büyük ihtimalle Samsung tarafından bir duyuru ile uyarılacaktır.

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