Samsung telefon sahiplerine Android 10 güncellemesi uyarısı
Google'ın en yeni mobil işletim sistemi Android 10, beraberinde birçok özelliği de getiriyor. Google Pixel serisi telefonlar başta olmak üzere pek çok telefon markası bu güncellemeyi kademeli olarak alacak. Ancak Samsung'un 2020 yılı yol haritasına bakıldığında Ocak ayından önce hiçbir cihazın Android 10 güncellemesi almayacağı ortaya çıktı.
Samsung, Android 10 güncellemesi için acele etmeyecek. Şirkete yakın kaynaklardan biri olan Samsung Members'ın yayınladığı Samsung yol haritası, kullanıcılar arasında pek hoş karşılanmayacak; zira Samsung'un telefon ve tabletlerinin hepsi Ocak ayından önce Android 10 güncellemesi almayacak.
Yine aynı kaynağa göre Galaxy S10, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 9, güncellemeyi Ocak ayında alacaklar. Galaxy S9 ise nisanda güncellenecek. Bu tarihlerin birer tahmin olması ve daha sonra değişmesi de mümkün. Google daha önce Samsung'un bazı cihazlarını 2020'den önce güncelleyeceğini söylemişti, bu yüzden Samsung'un beklenen güncellemeyi bu sene yayınlamaması şüphe çeken bir durum. Bunun bir başka açıklaması, güncellemenin tüm ülkeler için bu sene yayınlanmaması olabilir.
Samsung'un orta segmentte yer alan Galaxy A50 ve Galaxy A70 gibi çok satan telefon modelleri ise Android 10 güncellemesini Nisan ayı öncesinde alamayacak.
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