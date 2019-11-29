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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.11.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Samsung telefon sahiplerine Android 10 güncellemesi uyarısı

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Samsung telefon sahiplerine Android 10 güncellemesi uyarısı

Google'ın en yeni mobil işletim sistemi Android 10, beraberinde birçok özelliği de getiriyor. Google Pixel serisi telefonlar başta olmak üzere pek çok telefon markası bu güncellemeyi kademeli olarak alacak. Ancak Samsung'un 2020 yılı yol haritasına bakıldığında Ocak ayından önce hiçbir cihazın Android 10 güncellemesi almayacağı ortaya çıktı.

Samsung, Android 10 güncellemesi için acele etmeyecek. Şirkete yakın kaynaklardan biri olan Samsung Members'ın yayınladığı Samsung yol haritası, kullanıcılar arasında pek hoş karşılanmayacak; zira Samsung'un telefon ve tabletlerinin hepsi Ocak ayından önce Android 10 güncellemesi almayacak.

Yine aynı kaynağa göre Galaxy S10, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 9, güncellemeyi Ocak ayında alacaklar. Galaxy S9 ise nisanda güncellenecek. Bu tarihlerin birer tahmin olması ve daha sonra değişmesi de mümkün. Google daha önce Samsung'un bazı cihazlarını 2020'den önce güncelleyeceğini söylemişti, bu yüzden Samsung'un beklenen güncellemeyi bu sene yayınlamaması şüphe çeken bir durum. Bunun bir başka açıklaması, güncellemenin tüm ülkeler için bu sene yayınlanmaması olabilir. 

Samsung'un orta segmentte yer alan Galaxy A50 ve Galaxy A70 gibi çok satan telefon modelleri ise Android 10 güncellemesini Nisan ayı öncesinde alamayacak. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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