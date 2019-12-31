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Samsung, ürettiği çeşitli cihazlarla kullanıcılara hizmet veriyor. Bu yüzden, elektronik ürünlerde satın alma sonrası meydana gelebilecek sorunların çözümü için garanti süresi oldukça büyük bir öneme sahip. Samsung kullanıcıları da sahip oldukları cihazın garanti sorgulama işlemini merak ediyor. Peki, Samsung garanti sorgulama nasıl yapılır? İşte detayları...

Samsung garanti sorgulama nasıl yapılır?

Garanti servisine gitmeden Samsung garanti sorgulama işlemi için ilk olarak cihazın adı, modeli ve model numarası öğrenilmeli. Model numarasına, telefonun "Ayarlar" menüsüne giderek "Cihaz Hakkında" sekmesinden ulaşılabilir. Ardından IMEI numarası tespit edilmeli. IMEI numarası, cihazın kimlik numarasıdır. Bunun için *#06# peş peşe tuşlanarak da cihazın IMEI numarası kolayca öğrenilebilir. Bu bilgilere ulaştıktan sonra Samsung garanti sorgulama işlemi online olarak yapılabilir. Bunun için Samsung Ürün Yardımı ve Destek sayfasından ürünün IMEI numarası ile kolay bir şekilde garanti sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Ayrıca, müşteri hizmetleri ile görüşerek de garanti sorgulaması yapılabilir.