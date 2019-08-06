Robotik Kodlama için bir araya geldiler
Doğu ve Batı’nın çocukları gönüllüler sayesinde Urla’da ilki düzenlenen ‘Zeytin’le Yolculuk’ Yaz kampında bir araya geldi, Robotik Kodlama öğrendi, 1 hafta boyunca eğitim aldı.
Sivil Toplum Öncüsü Arzu Karaahmetoğlu Yıldırım’ın sosyal farkındalık yaratmayı, geleceğe, felsefe, fen, matematik, tarih, müzik, arkeoloji, görsel ve güzel sanatla kadar, robotik kodlama da öğrenerek hazırlanan çocuk sayısını fazlalaştırma hedefiyle gerçekleştirdiği ‘Zeytin’le Yolculuk’ çocuk kampı, Türkiye’nin doğusundan ve batısından 24 çocuğu ağırladı. Sivil Toplumcu Doç. Dr. Levent Köstem’in Urla’daki Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde (KZMUrla) çadırlarda eğlenceli bir programla ağırladığı çocuklar, 1 hafta boyunca pek çok atölye çalışması gerçekleştirdi, müze gezdi ve genel kültürlerini artırdı.
Yıldırım’ın gönüllü olarak çocuklara eğitim verdiği ve ilgilendiği Erzurum’un Tekman İlçesi’nin 2820 rakımlı Düzyurt Köyü, Şehit Ali Bulut İlk ve Ortaokul öğrencileri Urla’ya gelerek, Ege’deki farklı okuldan arkadaşlarıyla pek çok atölye çalışmasına ve kültür sanat etkinliğine katıldı.
Bu yıl, ‘Dadaşlar Kodluyor’ ‘Robotik Kodlama ve Proje’ Yarışmasında Bölgedeki 30 takım arasından ,‘En İyi İlham Verici Takım Şampiyonluk Ödülünü’ kazanan Erzurumlu öğrenciler, bu defa Urla’da ‘ROBOTİK KODLAMA’ atölyesindeydiler.
Robotik kodlama atölyesine heyecanla katılan ve eğlenceli saatler geçiren çocuklar ayrıca Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un sorularıyla gelecekte seçecekleri meslekler konusunda konuştu. Kampa konuşmacı olarak katılan Gazeteci ve Televizyon Habercisi Korcan Korar ise kariyer planlaması, ekip çalışması, gazetecilik ve TV haberciliği anlattı.
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