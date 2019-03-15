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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
15.03.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

Pentagon'dan Google'a Çin tepkisi

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Pentagon'dan Google'a Çin tepkisi

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Google şirketinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile iş yapmak istemediğini ancak Çin hükümeti ve ordusuna dolaylı olarak katkı sağlayan projelerde yer aldığını belirterek, şirketi eleştirdi.

Shanahan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı David Norquis ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde, 2020 mali yılı savunma bütçesine ilişkin soruları yanıtladı. 

İnternet devi Google'ın Çin ile iş yapmasını eleştiren Shanahan, firmanın ABD savunma projelerinden çekildiğini ve Pentagon ile çalışma konusunda isteksiz olduğunu kaydetti. 

Google'ın Çin'in özel sektöründe yaptığı işlerin Çin hükümeti ve ordusuna katkı sağladığını belirten Shanahan, "Ticari işlerin askeri işlerle içe içe girmesi önemli burada. Ekonomilerinin 5 trilyon doları devletin sahip olduğu şirketlerin elinde. Dolayısıyla teknoloji sivil alanda geliştiriliyor ve askeri alana aktarılıyor. Aralarında doğrudan bir ilişki var. Sadece transfer de yok aynı zamanda ABD teknolojilerinin sistematik bir şekilde çalınması söz konusu ki bu da ortaya çıkan teknolojilerin daha hızlı geliştirilmesine neden oluyor." diye konuştu.

Google'a bir tepki de Dunford'dan 

Diğer taraftan Orgeneral Dunford da Google'ın Çin ile çalışıp Pentagon ile çalışmak istememesine tepki gösterdi.

Dunford, "Google'ın Çin'de yaptığı işler dolaylı olarak Çin ordusuna yarıyor ve bu konuda çok açık oldum. Endüstri ortaklarımıza, 'Bakın biz iyi adamlarız, temsil ettiğimiz değerler ve sistem sizin büyümenize imkan sağlayacak ve bugüne kadar sağlamıştır' diye açıklıyorum." ifadelerini kullandı. 

ABD'li şirketlerin dolaylı olarak Çin ordusuna yaradığını bilerek Çin'de iş yapmalarını kaygı ile izlediklerini belirten Orgeneral Dunford, "Açıkçası dolaylı demek tam nitelemeyi karşılamayabilir. Çin ordusuna daha doğrudan katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Google, çalışanlarından gördüğü baskı ile Pentagon'la yaptığı projelerin bir kısmının ölümcül sonuçları olduğu gerekçesiyle bu projelerin bazılarından çekilmek zorunda kalmıştı.

Shanahan'a Boeing 737 Max sorusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvar için Pentagon bütçesinde fon ayrılması konusunun ağırlıkla ele alındığı oturumda Shanahan'a Boeing 737 Max uçaklarına ilişkin sorular da yöneltildi .

Bir senatörün, bu uçaklara ilişkin Beyaz Saray veya Ulaştırma Bakanlığı ile görüşüp görüşmediğine ilişkin bir soruya Shanahan "Hayır, 737 Max'larla ilgili kimse ile konuşmadım." yanıtını verdi. 

Bu konuda herhangi bir brifing de almadığını belirten Shanahan, Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max uçağındaki arızaya yönelik bir soruşturma başlatılması fikrine ise olumlu baktığını dile getirdi.

Eski Boeing çalışanı Shanahan'ın, ABD'nin Boeing 737 Max uçaklarının uçuşlarının yasaklanması konusunda gecikmesinde etkisi olmuş olabileceği iddia ediliyordu. 

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