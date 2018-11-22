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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
22.11.2018 - 07:13, Son Güncelleme:

Öğretim üyesinin lenslerle ilgili bilimsel makalesine ödül

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Öğretim üyesinin lenslerle ilgili bilimsel makalesine ödül

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç'ın, katarakt ameliyatında göze takılan farklı nitelikteki lenslerin üzerinde bakterilerin üreme özelliklerini incelediği bilimsel çalışması, "Turkish Journal of Ophtalmology" dergisi tarafından en başarılı üç makaleden biri seçilerek ödüllendirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Web of Science tarafından indekslenen, uluslararası editoryal yapısı olan dergi, yayınlanan en başarılı üç bilimsel makaleyi belirledi. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç'ın bilimsel çalışması "Biofilm oluşturma genlerine sahip olan ve olmayan Stafilococus epidermidis suşlarının, göz içi lensler üzerinde biofilm oluşturma kapasitelerinin karşılaştırılması" çalışması, en başarılı üç bilimsel yayın arasına girerek ödüle layık görüldü. 

Katarakt ameliyatında göze takılan farklı nitelikteki lenslerin üzerinde bakteri üreme özelliklerinin incelendiği ve göz cerrahileri sonrası gelişebilecek enfeksiyonlarda yol gösterici olabilecek çalışma, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Merih Kıvanç'ın katkılarıyla yapıldı.

Çalışmaya Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Doç. Dr. Sezin Türk Kaya da illüstrasyonlarıyla destek verdi. 

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