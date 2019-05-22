Milyarlarca iOT cihazın saldırıya uğramadığı bir an yok!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMilyarlarca iOT cihazın saldırıya uğramadığı bir an yok!
GeriTeknoloji Milyarlarca iOT cihazın saldırıya uğramadığı bir an yok!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
22.05.2019 - 06:15, Son Güncelleme:

Milyarlarca iOT cihazın saldırıya uğramadığı bir an yok!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milyarlarca iOT cihazın saldırıya uğramadığı bir an yok!

Gün geçtikçe evlerde kullanımı yaygınlaşan internete bağlı cihazların, siber saldırıların odağında olduğu görülüyor. Bitdefender Antivirüs’e göre, siber suçluların geçen yıl 32,7 milyon saldırı gerçekleştirdiği nesnelerin interneti (IoT) cihazlarına yönelik kullanıcıların bilinçlenmesi gerekiyor.

Küçük ev aletleri, IP kameralar, termostatlar veya yazıcılar gibi internete bağlı cihazların evlerdeki kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte cihazların savunmasız yapılarından faydalanan siber saldırganların saldırıları da artış gösteriyor. Nesnelerin interneti (IoT) konusunda yayınlanan yeni bir raporu inceleyen siber güvenlik uzmanları, geçen yıl akıllı cihazlara yönelik gerçekleşen siber saldırı sayısının 32,7 milyon olduğunun altını çizerek IoT cihazlarına karşı gerçekleşen saldırılar konusunda kullanıcılarının dikkatli davranması gerektiğini belirtiyor.

Milyarlarca IoT Cihazı Siber Saldırılara Karşı Savunmasız

2017 - 2018 yılları arasında IoT cihazlarının sayısı yaklaşık 3 milyar artarken, saldırı havuzunun da büyüdüğü görülüyor. İnternete bağlı cihazların savunmalarının güvenilir boyutta olmaması, bu cihazlara karşı siber suçluların ilgisinin artmasına ve iştahlı bir şekilde saldırı gerçekleştirmesine neden oluyor. Bir kere saldırıya uğrayan IoT sistemlerinin botnet ağının bir parçası haline gelerek DDoS saldırılarına neden olduğunu hatırlatan uzmanlar, saldırıya uğrayan IoT cihazının siber suçlular tarafından çalınan bilgilerin taşınması için bir kanal olarak kullanılabileceğini veya diğer cihazlara yapılan saldırılar için bir bağlantı düğümü görevi görebileceğini belirtiyor. Ayrıca rapora göre, dünyada botnet ağının %47’sine ABD ev sahipliği yapıyor.

IoT Cihazlarını 5 Adımda Güvenli Kılın! 

Sorunlarla karşılaşmamak için kullanıcıların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan uzmanlar, IoT cihazlarını kötü amaçlı yazılımlardan korumak isteyen kullanıcılara 5 önemli güvenlik tavsiyesinde bulunuyor.

1. Cihazın güvenirliğinden emin olun. İnternete bağlı bir cihazı satın almadan önce cihazın güvenilirliğinden ve bu cihazın nasıl çalıştığını tam olarak anladığınızdan emin olmak gerekiyor. İnternete nasıl bağlanır, hangi verilere erişebilir, bu verileri nerede saklar ve hangi koşullar altında bu verileri kullanır öğrenin.

2. Güvenliği ve gizliliği artırın. Cihazla birlikte gelen varsayılan şifreleri, eşsiz ve karmaşık bir şifre ile değiştirin. Kablosuz yönlendiriciler de dahil olmak üzere tüm cihazlar için güçlü şifreler kullanın.

3. Ayrı ağlarda izole edin.Eğer mümkünse akıllı televizyonunuzu ayrı bir ağda izole edin. Eğer kamerası varsa kullanmadığınız zaman kapalı olduğundan emin olun ve sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş uygulamaları yükleyin.

4. Güncelliğini koruyun.Evin içerisindeki cihazların güvenlik durumu, kimler tarafından kullanıldığı, yazılımın üretici tarafından düzenli bir şekilde güncellenip güncellenmediği ve en önemlisi de ne sıklıkla saldırıya uğradığı konularında güncel kalın.

5. Profesyonel çözümler kullanın.Tüm cihazlarınız için zararlı yazılımları, kimlik avı ve saldırı girişimlerini tespit edip engelleyecek bir güvenlik çözümü kullanın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?