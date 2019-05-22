Milyarlarca iOT cihazın saldırıya uğramadığı bir an yok!

Küçük ev aletleri, IP kameralar, termostatlar veya yazıcılar gibi internete bağlı cihazların evlerdeki kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte cihazların savunmasız yapılarından faydalanan siber saldırganların saldırıları da artış gösteriyor. Nesnelerin interneti (IoT) konusunda yayınlanan yeni bir raporu inceleyen siber güvenlik uzmanları, geçen yıl akıllı cihazlara yönelik gerçekleşen siber saldırı sayısının 32,7 milyon olduğunun altını çizerek IoT cihazlarına karşı gerçekleşen saldırılar konusunda kullanıcılarının dikkatli davranması gerektiğini belirtiyor.

Milyarlarca IoT Cihazı Siber Saldırılara Karşı Savunmasız

2017 - 2018 yılları arasında IoT cihazlarının sayısı yaklaşık 3 milyar artarken, saldırı havuzunun da büyüdüğü görülüyor. İnternete bağlı cihazların savunmalarının güvenilir boyutta olmaması, bu cihazlara karşı siber suçluların ilgisinin artmasına ve iştahlı bir şekilde saldırı gerçekleştirmesine neden oluyor. Bir kere saldırıya uğrayan IoT sistemlerinin botnet ağının bir parçası haline gelerek DDoS saldırılarına neden olduğunu hatırlatan uzmanlar, saldırıya uğrayan IoT cihazının siber suçlular tarafından çalınan bilgilerin taşınması için bir kanal olarak kullanılabileceğini veya diğer cihazlara yapılan saldırılar için bir bağlantı düğümü görevi görebileceğini belirtiyor. Ayrıca rapora göre, dünyada botnet ağının %47’sine ABD ev sahipliği yapıyor.

IoT Cihazlarını 5 Adımda Güvenli Kılın!

Sorunlarla karşılaşmamak için kullanıcıların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan uzmanlar, IoT cihazlarını kötü amaçlı yazılımlardan korumak isteyen kullanıcılara 5 önemli güvenlik tavsiyesinde bulunuyor.

1. Cihazın güvenirliğinden emin olun. İnternete bağlı bir cihazı satın almadan önce cihazın güvenilirliğinden ve bu cihazın nasıl çalıştığını tam olarak anladığınızdan emin olmak gerekiyor. İnternete nasıl bağlanır, hangi verilere erişebilir, bu verileri nerede saklar ve hangi koşullar altında bu verileri kullanır öğrenin.

2. Güvenliği ve gizliliği artırın. Cihazla birlikte gelen varsayılan şifreleri, eşsiz ve karmaşık bir şifre ile değiştirin. Kablosuz yönlendiriciler de dahil olmak üzere tüm cihazlar için güçlü şifreler kullanın.

3. Ayrı ağlarda izole edin.Eğer mümkünse akıllı televizyonunuzu ayrı bir ağda izole edin. Eğer kamerası varsa kullanmadığınız zaman kapalı olduğundan emin olun ve sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş uygulamaları yükleyin.

4. Güncelliğini koruyun.Evin içerisindeki cihazların güvenlik durumu, kimler tarafından kullanıldığı, yazılımın üretici tarafından düzenli bir şekilde güncellenip güncellenmediği ve en önemlisi de ne sıklıkla saldırıya uğradığı konularında güncel kalın.

5. Profesyonel çözümler kullanın.Tüm cihazlarınız için zararlı yazılımları, kimlik avı ve saldırı girişimlerini tespit edip engelleyecek bir güvenlik çözümü kullanın.