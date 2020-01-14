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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 14.01.2020 - 08:40,Son Güncelleme:/

Microsoft'tan kritik uyarı: Yarın son gün

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Microsoft'tan kritik uyarı: Yarın son gün

Microsoft, Windows 7 desteğini yarından itibaren tamamen geri çekecek. Windows 7 yüklü bir bilgisayar kullanıyorsanız, Windows 10'a ücretsiz olarak bilgisayarınızı güncelleme şansına 'hala' sahipsiniz. Peki ama nasıl?

Microsoft, ömrünü dolduran yazılımlarına desteği kademeli olarak çekiyor. Son olarak Windows 7 için önemli bir uyarı geldi. Microsoft, yarından itibaren Windows 7 işletim sistemine olan desteğini tamamen çekmeyi planlıyor. Yani kullanıcılar güvenlik güncellemeleri alamayacak; bu da doğrudan kullanıcıların bilgisayar güvenliğinin tehlikeye girmesi anlamına geliyor. Siber saldırılara karşı korunmasız kalmak istemeyen kullanıcıların yapacakları tek şey ise Windows 7'den kurtulup Windows 10'a geçiş yapmak. Üstelik bunu yapmak 'ücretsiz'. 

10 yılı aşkın bir süredir güncellemelerle desteklenen Windows 7'nin yolun sonuna gelmesiyle birlikte kullanıcıların hızlıca Windows 10'a işletim sistemlerini güncellemeleri gerekiyor. Microsoft, otomatik yükseltme seçeneğini kaldırmış olsa da, Windows 10 güncellemesini halen 'manuel' olarak yapabilmek mümkün.

Microsofttan kritik uyarı: Yarın son gün

Windows 10 güncellemesini bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Bu sayede Windows 10 Güncelleme Yardımcısı isimli programı bilgisayarınıza kurmuş olacaksınız ve güncelleme işlemini yapmak çok daha kolay bir hale gelecek. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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