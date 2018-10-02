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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
02.10.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

Microsoft Türkiye'de üst düzey atama

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Microsoft Türkiye'de üst düzey atama

Microsoft Türkiye Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Berna Yıldız getirildi.

Dinamik yönetim ekibiyle Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren Microsoft Türkiye’nin Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine 03 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Berna Yıldız atandı.

Microsoft Türkiye’ye katılmadan önce, analitik yazılımlar ve çözümler alanında faaliyet gösteren SAS Türkiye Organizasyonun’da Genel Müdürlük görevini üstlenen Yıldız, bu dönemde ekibiyle birlikte Türkiye ve bağlı bulunduğu Orta Doğu ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde önemli yeniliklere imza attı.

Teknoloji alanında 19 yıllık bir deneyime sahip olan Berna Yıldız, profesyonel iş yaşamında çeşitli üst düzey yönetim pozisyonlarında yer aldı. Kariyerine Telsim ile Telekomünikasyon sektöründe başlayan Yıldız, 2001 yılında Avea’da Bilgi Teknolojileri ve Şebeke Arayüzü Müdürü olarak görev yaptı. Yıldız, burada Aria ile Aycell’in birleşme süreci ve TIM Brezilya Start Up projelerinde yer aldı.

2007 – 2016 yılları arasında Nokia Networks’te görev alan Yıldız, bu süreçte şirket bünyesinde, Danışmanlık ve Sistem Entegrasyonu, Teknik Destek, Satış Destek ekiplerinin bölgesel yönetimi ve Güney Doğu Avrupa Yazılım Satış Müdürü sorumluluklarını yürüttü.

2015 yılında Nokia Networks İsveç Organizasyonuna transfer olan Yıldız, burada 8 ülkede faaliyet gösteren operasyonun Satış Direktörlüğü görevine atanarak Nokia Networks yazılım, ürün, çözüm ve hizmetlerinin doğrudan satışını yönetti.

Başarılı kariyerinin yanısıra sporla yakından ilgilenen Berna Yıldız, 2017 Corporate Games müsabakalarında teniste kendi yaş kategorisinde Türkiye ve Dünya Şampiyonu oldu.

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