Microsoft, Cortana'yı gelecek yıl kaldırıyor
Microsoft, belli ülkelerde kullanıma sunduğu mobil uygulama Cortana'ya verdiği desteği 2020 yılında sonlandırmaya kadar verdi.
Microsoft'un bu kararı Cortana sanal asistanı kullanıcılarını üzecek. Şirket, yayınladığı mesajda, 31 Ocak'tan itibaren iOS ve Android'deki Cortana mobil uygulama desteğine son veriyor. Uygulamanın üç ülkede kaldırılacağı belirtilirken hangi kapsamda kaldırılacağı henüz netleşmedi.
Windows 10 ile entegre biçimde çalışmaya devam edecek uygulamayı Avustralya, Kanada ve İngiltere'deki kullanıcılar artık Android ya da iOS cihazlarında kullanamayacak.
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