Messenger arşivlenmiş mesajlar nerede?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
03.05.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Messenger arşivlenmiş mesajlar nerede?

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Messenger arşivlenmiş mesajlar nerede?

Facebook'un kendine ait özel mesajlaşma platformu Messenger'ı, kullanıcılar mecburen kullanıyor. Zira, Facebook'un geliştirdiği bu uygulama mesajlarla entegre bir şekilde çalışıyor. Eğer Facebook'tan mesajlaşmak istiyorsanız Messenger'ı kullanmanız kesinlikle gerekli. Bu uygulama üzerinden gerçekleştirdiğiniz mesajları isterseniz arşivleyebiliyorsunuz. Peki, arşivlediğiniz mesajlara nereden bakacaksınız? İşte Messenger'da arşivlenen mesajların gizlendiği yer...

Facebook 2004 yılından bu yana kullanıcılar tarafından çok fazla rağbet gösterilen popüler bir sosyal medya platformu. Bu platform sayesinde yeni arkadaşlıklar kurabilir, onlarla mesajlaşabilir ve kendi sayfanız üzerinden paylaşımlar yapabilirsiniz. Gerçekleştirdiğiniz mesajlar öncesinde, yine uygulama içerisinden gerçekleşiyordu. Ancak sonralarda şirketin geliştirdiği Messenger uygulaması hayatımıza girdi ve Facebook uygulamasının içerisinden sohbet etme olanağı ortadan kalktı. Hatta, Facebook kullanmak istiyor, ancak 
Messenger kullanmak istemiyorsanız, gelen mesajları da kontrol edemiyorsunuz. Messenger'ın yayınlanmasıyla birlikte şirketin izlediği yayın politikası, maalesef bu duruma izin vermiyor. Bu sebepten ötürü Facebook üzerinden gelen mesajları kontrol etmek için Messenger uygulaması kullanmak şart. Bu mesajlaşma uygulaması içerisinde de gerçekleştirdiğiniz her konuşmayı arşivleyebiliyorsunuz. Böylelikle arşivlenen konuşmalar sohbet sayfanızda gözükmüyor, bir yandan da o konuşma silinmiyor. Arşivlenen mesajları görmek için ise...

Messenger arşivlenmiş mesajlar nerede

MESSENGER'DA ARŞİVLENMİŞ MESAJLAR NEREDE?

Messenger üzerinden arşivlediğiniz konuşmaları tabii ki görebiliyorsunuz. Ancak, telefonunuzdaki Messenger uygulamasından değil. Arşivlediğiniz sohbetleri görmek için Facebook'a bir tarayıcı üzerinden giriş yapmalısınız. İster telefonunuzun tarayıcısından isterseniz de bilgisayarınızda kullandığınız tarayıcınızdan giriş yapabilirsiniz. Facebook'a giriş yaptıktan sonra ise mesajlar bölümüne gitmeniz gerekiyor. O bölümden de ayarlar seçeneğini takip etmelisiniz. Karşınıza çıkan bölümde "Arşivlenen Yazışmalar" seçeneğini göreceksiniz. Bu işlemler sonucu Messenger üzerinden arşivlemiş olduğunuz mesajlarınızı görebilirsiniz. 

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