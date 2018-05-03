Messenger arşivlenmiş mesajlar nerede?
Facebook'un kendine ait özel mesajlaşma platformu Messenger'ı, kullanıcılar mecburen kullanıyor. Zira, Facebook'un geliştirdiği bu uygulama mesajlarla entegre bir şekilde çalışıyor. Eğer Facebook'tan mesajlaşmak istiyorsanız Messenger'ı kullanmanız kesinlikle gerekli. Bu uygulama üzerinden gerçekleştirdiğiniz mesajları isterseniz arşivleyebiliyorsunuz. Peki, arşivlediğiniz mesajlara nereden bakacaksınız? İşte Messenger'da arşivlenen mesajların gizlendiği yer...
Facebook 2004 yılından bu yana kullanıcılar tarafından çok fazla rağbet gösterilen popüler bir sosyal medya platformu. Bu platform sayesinde yeni arkadaşlıklar kurabilir, onlarla mesajlaşabilir ve kendi sayfanız üzerinden paylaşımlar yapabilirsiniz. Gerçekleştirdiğiniz mesajlar öncesinde, yine uygulama içerisinden gerçekleşiyordu. Ancak sonralarda şirketin geliştirdiği Messenger uygulaması hayatımıza girdi ve Facebook uygulamasının içerisinden sohbet etme olanağı ortadan kalktı. Hatta, Facebook kullanmak istiyor, ancak
Messenger kullanmak istemiyorsanız, gelen mesajları da kontrol edemiyorsunuz. Messenger'ın yayınlanmasıyla birlikte şirketin izlediği yayın politikası, maalesef bu duruma izin vermiyor. Bu sebepten ötürü Facebook üzerinden gelen mesajları kontrol etmek için Messenger uygulaması kullanmak şart. Bu mesajlaşma uygulaması içerisinde de gerçekleştirdiğiniz her konuşmayı arşivleyebiliyorsunuz. Böylelikle arşivlenen konuşmalar sohbet sayfanızda gözükmüyor, bir yandan da o konuşma silinmiyor. Arşivlenen mesajları görmek için ise...
MESSENGER'DA ARŞİVLENMİŞ MESAJLAR NEREDE?
Messenger üzerinden arşivlediğiniz konuşmaları tabii ki görebiliyorsunuz. Ancak, telefonunuzdaki Messenger uygulamasından değil. Arşivlediğiniz sohbetleri görmek için Facebook'a bir tarayıcı üzerinden giriş yapmalısınız. İster telefonunuzun tarayıcısından isterseniz de bilgisayarınızda kullandığınız tarayıcınızdan giriş yapabilirsiniz. Facebook'a giriş yaptıktan sonra ise mesajlar bölümüne gitmeniz gerekiyor. O bölümden de ayarlar seçeneğini takip etmelisiniz. Karşınıza çıkan bölümde "Arşivlenen Yazışmalar" seçeneğini göreceksiniz. Bu işlemler sonucu Messenger üzerinden arşivlemiş olduğunuz mesajlarınızı görebilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle