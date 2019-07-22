LinkedIn’de verilen antrenör ilanı kulüpler için bir devrim başlatır mı?

Öncelikle ilanı paylaşan Damien Comolli ile başlayalım... Ali Koç’un Fenerbahçe’de başkanlık görevine başlamasıyla birlikte Sportif Direktör olarak kulübe kazandırılan Damien Comolli, kariyeri boyunca Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi kulüplerde antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi birçok önemli görevi üstlenmiş bir isim. Fenerbahçe’de yaptığı transferler ile taraftarların sık sık tepkisini çekse de bu onun futbolu Avrupa kültürü içinde öğrendiğini, kulüplerin kavuşması gereken ideal kurumsal yapıyı iyi bildiğini değiştirmiyor. Aynı zamanda Comolli, günümüzde sportif başarıların, yeni teknolojileri ön planda tutan modern bir vizyona da bağlı olduğunu düşünenlerden. Öyle ki, kulübe ilk katıldığında, tesisleri gezerken ilk sorduğu sorulardan biri de tesislerin durumu ve teknolojik altyapı olmuş. Durum böyle olunca, verdiği ilanla ilgi de taşlar biraz daha yerine oturuyor.

Başarılı olursa devrim, başarısız olursa fiyasko

Eleştirilere baktığımızda, ‘’Koskoca Fenerbahçe Spor Kulübü, altyapı antrenörü bile olsa, çalışacağı kişiyi bir sosyal medya platformunda arar mı?’’ gibi ifadeler görüyoruz. Eleştirileri yapanlar bu çıkışı da kulübün spor camiasında birçok profesyonelle bağlantısı olmasıyla temellendiriyor. Yani, ‘’İhtiyaç olduğunda bir telefonla ne hocalara ulaşırız biz, LinkedIn ilanı da neymiş ey Comolli, burası Fenerbahçe!’’ serzenişleri söz konusu. Peki ama yıllardır böyle giden düzen, sadece spor kulüplerimize değil, ülkemize ne kazandırmış? Profesyonel nitelik ve seviye uygun olmasa da tanıdıkla, eş-dost ilişkisiyle yetkilendirilen insanlar, kurumsal yapılar içinde ne kadar başarılı olmuş? İşte bu noktada Fenerbahçe taraftarınca eleştiri yağmuruna tutulan Comolli’nin, profesyonelleşme, kurumsallaşma noktasında devrim yaratacak bir ilan paylaştığına söyleyebiliriz. Çünkü o ilan, belki de altyapının başına, tüm profesyonel yeterliliklere ve üst düzey vizyona sahip olmasına rağmen, spor camiasında çevresi olmadığı için mesleğini yapamayan bir antrenörün gelmesini sağlayacak. Hatta o antrenörün yetiştirdiği gençler, yarın tüm dünyanın saygı duyduğu büyük futbolcular olacak…

LinkedIn demişken…

Hatırlatmakta fayda var; LinkedIn şu an dijital dünyadaki profesyonellerin en fazla tercih ettiği platformların başında geliyor. Sebebi de platformda bulunan 610 milyonu aşkın kullanıcının sadece kariyer hedefleri ve sektörel kazanımlar için profil oluşturması. 610 milyon kullanıcının 61 milyonu yönetici pozisyonunda çalışıyor. 40 milyon kullanıcı, kurumsal şirketlerin karar alma süreçlerine doğrudan etki ediyor. Ve en önemlisi, iş arayan yeni nesil gençler ve eğitimli Z kuşağı da iş ararken LinkedIn’i tercih ediyor. Son verilere göre şu an LinkedIn’de 2000 sonrasında doğan 87 milyon kullanıcı var. Yani özetle, Comolli’yi eleştirmeden tüm bunları düşünmekte fayda var. Çünkü belki de çok daha önce uygulanması gereken bir modeli hayata geçirdi.

İlan detaylarını da unutmayalım

İlanın detaylarına gelecek olursak; altyapı takımının başından ayrılan David Badia’nın yerine aranan antrenörün öncelikle UEFA Pro Lisans sahibi olması gerekiyor. Ayrıca üst seviyede futbol tecrübesi, iyi bir iletişim becerisi ve motivasyon kriterleri de ilanda yer alan kriterlerden. Çok daha detaylı bilgileri Damien Comolli’nin LinkedIn profilinden incelemek mümkün. Adaylar 9 Ağustos’a kadar CV göndererek ilana başvurabilecekler. Bakalım o şanslı aday kim olacak, başarılı olabilecek mi, bekleyip göreceğiz.





Şinasi FURKAN AVCI

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