“Learn with Google AI” ile Herkes için Makine Öğrenimi

Yapay zeka kavramını her geçen gün daha çok duyuyoruz. Bu işe önderlik edenlerden biri olan Google da Yapay Zeka ile öğrenim hizmetini duyurdu. Google ekibinden Zuri Kemp, konuyla ilgili şu satırları paylaştı:

"Üniversitede bir petrol platformunda jeofizik stajı yaparken geleceğin yazılımda olduğunu fark edince ana dalımı bilgisayar bilimleri olarak değiştirdim. Google’da geçirdiğim on yılı aşkın sürenin ardından, bilgisayar biliminin geleceğinin de yapay zeka (AI) olduğunu fark ettiğimde aynı anı tekrar yaşadım. Bugün, AI ve sağladığı faydaların herkes tarafından erişilebilir olması umuduyla Google’ın makine öğrenimi eğitimi faaliyetlerine liderlik ediyorum.

Karmaşık problemleri çözebilen Yapay Zeka, tüm endüstrileri dönüştürme potansiyeline de sahip. Bu da Yapay Zeka’nın çok çeşitli ve farklı insan perspektiflerini ve ihtiyaçlarını yansıtmasının hayati olduğu anlamına geliyor.

Afganistan’dan ABD’ye göç eden bir ailenin üyesi olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Abu bu konuda çok iyi bir örnek. "Makine öğrenimi" kavramını ilk duyduğunda Youtube üzerinden araştırmaya başlayan Abu, kısa sürede bu alandaki bilgilerini artırdı ve Google'ın Tensorflow çözümünden yararlanarak meme kanserinin daha erken aşamalarda ve daha isabetli bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan Yapay Zeka temelli, yenilikçi bir uygulama geliştirdi.

İşte bu yüzden Google AI bölümünün misyonlarından biri de araştırmacılardan uygulama geliştiricilere, şirketlerden Abu gibi öğrencilere kadar makine öğrenimine ilgi duyan herkesin başarmasına yardımcı olmak.

Yapay Zeka’nın zorlu problemleri nasıl çözdüğünü herkesin anlamasına yardımcı olmak için Learn with Google AI (Herkes için Makine Öğrenimi) adlı bir kaynak oluşturduk. Bu sitede temel makine öğrenimi (ML) kavramlarını, kendi ML becerilerinizi geliştirmeyi ve makine öğrenimini gerçek dünya problemlerinde kullanmayı öğrenmenin yolları anlatılıyor. İleri düzey kullanma kılavuzları ve TensorFlow materyalleri arayan derin öğrenme uzmanlarından, AI’ye adım atmak isteyen meraklılara kadar Google ML uzmanlarının hazırladığı eğitim içeriklerini arayan herkes burada bulabilecek.

Learn with Google AI sitesinde ayrıca Machine Learning Crash Course (MLCC - Yoğunlaştırılmış Makine Öğrenimi Kursu) adlı yeni ve ücretsiz bir ders de bulunuyor. Bu derste ML kavramlarını herkesin öğrenip pratik yapabileceği alıştırmalar, etkileşimli görselleştirmeler ve öğretici videolar yer alıyor.

Mühendislik eğitimi ekibimiz ML’ye yönelik bu hızlı ilerleyen ve pratik müfredatı ilk olarak Google çalışanları için geliştirdi. Bugüne kadar 18 binden fazla Google çalışanı MLCC’ye kayıt yaptırdı ve derste öğrendiklerini Daydream cihazlarının kamera kalibrasyonu, Google Earth için sanal gerçeklik geliştirme veya YouTube’da video gösterim kalitesini geliştirmek için kullandı. MLCC’nin Google’daki başarısı, bize bu imkanı herkese sunma konusunda ilham verdi.

İlerleyen dönemde Learn with Google AI cephesinde farklı dersler ve dokümantasyonu da içeren yeni gelişmeler olacak. Yapay Zeka konusunda herkesin daha fazla şey öğrenmesine katkı sağlayacağımız için çok heyecanlıyız."