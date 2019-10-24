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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.10.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Kuantum bilgisayar ile ilgili yeni çalışma tartışma yarattı

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Kuantum bilgisayar ile ilgili yeni çalışma tartışma yarattı

Herkesin merak ve biraz da endişeyle beklediği kuantum bilgisayar belki de ışık hızında bir çağ atlamamızı sağlayabilir. Bilim dergisi Nature’da 23 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan makalede Google araştırma laboratuvarındaki bilim insanlarının kuantum bilgisayarı kullanarak mevcut teknoloji ile mümkün olmayan bir görevi yerine getirdiğini anlatan yeni bir çalışma yayınladı.

Google AI, kuantum ekip direktörü Hartmut Neven aynı gün yazdığı blog yazısında, Sycamore adını verdikleri çipin, 10 bin yıl alabilecek bir hesaplamayı sadece 200 saniye içinde yaptığından söz ediyor. Buna karşılık 21 Ekim tarihinde IBM’in yayınladığı blog yazısında, aynı görev için klasik bilgisayar ile bir simülasyonun yapılabileceği savunuldu. Bu görevin klasik bir sistemde birkaç gün içerisinde gerçekleştirilebileceğinden söz ediliyor. Fakat bu çalışma yayınlanmadan önce yapılmış bir açıklama. Yeni bir açıklama gelir mi bunu göreceğiz. 

Yine aynı gün kaleme aldığı yazısında Google CEO’su Sundar Pichai, kuantum bilgisayar ile yapılan hesaplamanın iklim değişikliğinden hastalıklara kadar dünyanın en acil sorunlarından bazılarına yönelik çözümleri hızlandıracağına inandıklarını ve bu çalışmanın bir dönüm noktası olduğuna değiniyor. Pichai, “Kuantum hesaplama bize doğal dünyayı moleküler düzeyde anlama ve simule etme şansını veriyor. Bu atılımla, artık daha verimli piller tasarlamaya, daha az enerji kullanarak ürün oluşturmaya ve hangi moleküllerin etkili ilaçlar üretebileceğini bulmaya, bir adım daha yaklaşıyoruz.” diyor. 

Bu tartışmalar sürerken eğer konuyla ilgileniyorsanız blog yazılarında ve Nature araştırmasındaki detaylı anlatımdan faydalanabilirsiniz. 

Rekabetle birlikte yatırımlar da hızlanıyor

Kuantum bilgisayar hakkında her ne kadar doğa, çevre, sürdürülebilir yaşam gibi olumlu noktalardan söz etsek de bu teknolojiye sahip ülkelerin, hızla gelişmeler yaşayacağı ve olumsuz olabilecek konularda da üstünlük sağlayabilecekleri de düşünülüyor. Kuantum bilgisayar ile yapılabilecek olağan üstü ve karmaşık işlemler ülkelerin güvenliğini tehdit edebileceğinden Çin de aynı alanda yatırımlar yapıyor. Ancak henüz ABD’de ki gelişmelerden oldukça uzakta gibi görünüyor. Çin, ticari alanda ABD tarafından dışlandığından bu yana daha önce fazla yatırım yapmadığı alanlara da bütçe kaydırıyor. Belki bu ya da başka bir sebepten Çin, kuantum bilgisayar konusunda ABD’nin ayırdığı bütçenin yaklaşık olarak yarısını bu çalışmalara yatırıyor. Yine de önceliği değişir mi bilinmez. 

Kuantum bilgisayar ile Google’ın yaptığı işlem hakkında kesin bir şey söylemek için henüz erken. Zaman içerisinde çeşitli görüş gruplarından daha akla yatkın açıklamalarla karşılaşacağız. O güne kadar böyle bir geleceğin olacağı hayalini kurmak ile yetinebiliriz. 

Serap TORUN
twitter.com/seraptorun73

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