iPhone'umu Bul özelliğini kullananlara önemli uyarı
Apple, iPhone'umu Bul özelliğini geliştirmek için düğmeye bastı. Şirket, Find My iPhone, Find My Friends uygulamalarını tek çatı altında toplamayı planlayan şirket, internet bağlantısı olmadan da cihazların izlenebilmesini mümkün hale getirmeyi hedefliyor.
Apple, Find My Friends ve Find My iPhone uygulamalarını birleştirmeye hazırlanıyor, henüz takvim paylaşılmasa da sürecin başladığı belirtiliyor. Kullanıcılar, böylece her şeyi tek bir uygulama üzerinden yapabilecek. Yeni uygulama, aynı zamanda hem iOS hem de Mac OS desteğine sahip olacak. Bir süredir test aşamasında olan söz konusu özellik ile Find Network ya da Ağ Bul adıyla eklenen yeni fonksiyon, cihazların internet bağlantısı bulunmaksızın takibini mümkün kılacak.
Apple, sadece uygulamayı yenilemeyi düşünmüyor; aynı zamanda yeni bir takip sistemi üzerinde de çalışıyor. B3898 kod adıyla anılan yeni takip etiketi ile kullanıcı telefonundan fazlaca uzaklaştığında bildirim alacak ve etiket içerisinde cihazla ilgili iletişim bilgileri bulunacak. Ancak bu etiket özelliğiyle ilgili detaylar henüz belli değil ve geliştirilme sürecinde bulunuyor.
Bu yeni özelliklerin ilk olarak Haziran ayında WWDC 2019 etkinliği kapsamında iOS 13 ile birlikte karşımıza çıkması bekleniyor.
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