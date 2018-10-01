iPhone ve Android'e gelen yeni Office hangi özelliklerle geliyor?
Microsoft, Android ve iOS platformlarında Office'in mobil sürümünü duyurdu. Şirket Ignite 2018 konferansındaki bir oturumda önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planladığı bazı güncellemeleri dünyayla paylaştı.
Microsoft, Office mobil versiyonunun, masaüstü kardeşiyle aynı seviyede olmasının yanı sıra, belgelerin gerçek zamanlı geliştirilmesini sağlayan özelliklere kavuşmasını istiyor. Şirket kullanıcıların sunumları sırasında ve PowerPoint gibi uygulamaları çalıştırırken, akıllı telefonlarını lazer göstericileredönüştürmelerini sağlayan yeni bir özelliği tanıttı. Ayrıca, Microsoft'un bir tablonun fotoğrafını çekipmobil uygulamalarda düzenleyebilme gibi fonksiyonel özellikler üzerinde de çalıştığı belirtildi.
Bu güncellemeler için bir zaman çizelgesi sunulmadı, ancak Microsoft'un Android ve iOS'a daha fazla bağlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni özelliklerin kısa bir süre sonra aktif duruma gelmesi bekleniyor.
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