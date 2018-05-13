iPhone SE 2 için geri sayım başladı!
Apple'ın yeni minik iPhone'u iPhone SE 2 için geri sayım başladı. Her geçen gün özellikleri biraz daha netleşen; ancak internete görüntüleri henüz düşmeyen iPhone SE 2, Apple'ın iPhone X tasarımına benzer bir telefonu olacağa benziyor.
iPhone SE 2, Apple'ın önem verdiği yeni 'minik ekranlı' telefonu olacak. Görünüşünü henüz net olarak bilmesek de şirkete yakın kaynaklar Apple'ın iPhone X'e benzer bir tasarımı iPhone SE 2'de de uygulayacağını gösteriyor.
2016 yılında tanıtılan, iPhone 5s ile aynı kasaya sahip iPhone SE güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla çok sevilmişti. Yeni iPhone SE ise artık alıştığımız çentikli tasarımıyla gelecek gibi gözüküyor. Böylece Steve Jobs’un özellikle dikkat ettiği tek elle kullanıma uygun bir model üretilmiş olacak. Üstelik önceki modellere kıyasla oldukça büyük bir ekranla gelecek.
Şimdilik modelin teknik özelliklerine dair net bir bilgi ise henüz mevcut değil. Ancak iPhone SE (2018) adını önümüzdeki günlerde çok daha fazla duyacağımız kesin.
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