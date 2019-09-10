iPhone 11 tanıtım tarihi ne zaman?
Teknoloji devi Apple’ın iPhone 11 tanıtımı ne zaman gerçekleşecek? iPhone 11 ile birlikte Apple başka hangi ürünleri tanıtacak? iPhone 11 özellikleri, iPhone 11 Türkiye fiyatı ve satış tarihi ne olacak?
Apple’ın yaptığı resmi açıklamaya göre iPhone 11 tanıtım tarihi 10 Eylül 2019. Türkiye saati ile 20.00’da başlayacak olan lansman ülkemizde de merakla bekleniyor.
Apple 10 Eylül 2019’da neler tanıtacak?
Apple tarafından edinilen bilgilere göre 10 Eylül lansmanında tanıtılacak cihazlar arasında iPhone 11 haricinde iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11R modelleri de bulunuyor. Ayrıca 5. Nesil Apple Watch da sahneye çıkacak.
iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
Apple henüz iPhone 11 Türkiye fiyatı ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. ABD’de satış fiyatının 1000 dolar civarında olması bekleniyor. ÖTV gibi faktörler düşünüldüğünde de iPhone 11 Türkiye fiyatının 10 bin TL’nin üzerinde 11 bin TL civarında alması bekleniyor.
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