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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.09.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

iPhone 11 tanıtım tarihi ne zaman?

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iPhone 11 tanıtım tarihi ne zaman?

Teknoloji devi Apple’ın iPhone 11 tanıtımı ne zaman gerçekleşecek? iPhone 11 ile birlikte Apple başka hangi ürünleri tanıtacak? iPhone 11 özellikleri, iPhone 11 Türkiye fiyatı ve satış tarihi ne olacak?

Apple’ın yaptığı resmi açıklamaya göre iPhone 11 tanıtım tarihi 10 Eylül 2019. Türkiye saati ile 20.00’da başlayacak olan lansman ülkemizde de merakla bekleniyor.

 Apple 10 Eylül 2019’da neler tanıtacak?

 Apple tarafından edinilen bilgilere göre 10 Eylül lansmanında tanıtılacak cihazlar arasında iPhone 11 haricinde iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11R modelleri de bulunuyor. Ayrıca 5. Nesil Apple Watch da sahneye çıkacak.

 iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

 Apple henüz iPhone 11 Türkiye fiyatı ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. ABD’de satış fiyatının 1000 dolar civarında olması bekleniyor. ÖTV gibi faktörler düşünüldüğünde de iPhone 11 Türkiye fiyatının 10 bin TL’nin üzerinde 11 bin TL civarında alması bekleniyor.

iPhone 11 hangi özelliklerle geliyor İşte tüm merak edilenler
iPhone 11 hangi özelliklerle geliyor? İşte tüm merak edilenler

 

Çinliler Apple'dan önce iPhone 11 Max'i satışa çıkardı!Apple'ın iPhone 11 serisi telefonlarını tanıtmasından haftalar önce Çinliler birebir aynı görünen iPhone 11 Max'i piyasaya sürdü. iPhone 11 Max görünümlü Çinli 'çakma' telefonu yakından inceledik.
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