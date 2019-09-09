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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
09.09.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

iPhone 11 hangi özelliklerle geliyor? İşte tüm merak edilenler

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iPhone 11 hangi özelliklerle geliyor? İşte tüm merak edilenler

Apple'ın her yıl düzenlediği ve yeni ürünlerini tanıttığı etkinliği bu yıl 10 Eylül Salı günü ABD'nin California eyaletinin Cupertino şehrinde yer alan şirketin genel merkezinin Steve Jobs Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Bu etkinlik öncesinde Apple'ın tanıtması beklenen yeni iPhone 11 telefon modellerine ilişkin kulis bilgileri ise farklı medya kuruluşları tarafından aktarılıyor.

Diğer yandan Apple'ın yatırımcılarının da gözü kulağı şirketin gerçekleştireceği bu etkinlikte olacak. Uzun zamandır yenilikçi ve heyecan veren ürünler piyasaya sürmemekle eleştirilen Apple'ın geleceği bu yüzden yatırımcıları tarafından endişeyle bekleniyor.

ABD'nin önde gelen ekonomi gazetesi Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre bu yıl da etkinliğin merkezinde Apple'ın yeni nesil telefonları olacak.

WSJ'nın kaynaklarından edindiği bilgiye göre Apple yeni iPhone telefonlarında geliştirilmiş kameraların bulunmasının heyecan yaratmasını bekliyor.

Gazeteye göre Apple'ın tanıtacağı üç adet yeni telefonunda ek bir arka kamera olacak; aynı zamanda kameralar düşük ışıkta fotoğraf çekme kapasitesine sahip olacak.

Analistler aynı zamanda yeni iPhone telefonlarda daha hızlı işlemcilerin olmasını, yeşil ve pembe gibi farklı dış renk özelliklerinin bulunmasını ve kablosuz kulaklık AirPod'lar için kablosuz şarj imkanlarının olmasını bekliyor.

'Camları kırılmaya dayanıklı'

Independent gazetesinin haberine göre yeni telefon modellerinin isimleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olacak.

Yine aynı habere göre Apple'ın Noel öncesi satışlarını hızlandırmayı planladığı yeni iPhone telefonlarda geniş açı fotoğraf ile video için kameralarda üçüncü bir sensör olacak; aynı zamanda Google Pixel gibi rakipleriyle mücadele edebilmek için video kalitesi artacak.

Bu telefonların sarsıntılara dirençli ve camlarının kırılmaya dayanıklı olması bekleniyor.

T3 teknoloji dergisi ise telefonlardaki yeni kameraların artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla uyumlu olmasının beklendiğini aktardı.

Yeni telefonlarla gelecek olan işletim sistemi iOS 13'ün de telefonların performansını artırıcı özellikler taşıması bekleniyor.

Genel olarak yeni telefonların iPhone XS, XS Max ve XR modellerinden tasarım anlamında çok farklı olmayacağı öne sürülüyor. Böylece Apple üç yıl üst üste aynı tasarımda telefonları piyasaya sürmüş olacak.

Diğer yandan yeni telefonların 5G teknolojisi ile uyumlu olması beklenmiyor.

Şirketin Salı günü açıklama beklenen diğer ürünleri arasında akıllı kol saati Apple Watch'ın beşinci serisi, suya dayanıklı AirPod 3 kulaklıklar, HomePod akıllı ev hoparlörü, iPad tabletler ile Mac bilgisayarların yeni modelleri yer alıyor.

2015'ten beri düşüş trendinde

WSJ'ye göre yeni iPhone telefonların bu özellikleri şirketin Wall Street'teki yatırımcılarını heyecanlandırmaya yetmeyecek.

Apple'ın iPhone marka telefonlarının satış rakamları 2015'te zirveye çıktıktan sonra düşüş trendine girmişti.

WSJ, şirketin portfolyosunu birbiriyle ilişkili, yüksek fiyatlı Apple Watch, AirPod gibi ürünler ile televizyon programları ve video oyunları üyelikleri gibi farklı satış kanallarıyla çeşitlendirmeye çalıştığını belirtiyor.

iPhone satışları şirketin bütün satışlarının yarısından çoğunu oluşturuyor; 2018 yılının sonunda ise gelirinin yüzde 60'ını oluşturmaktaydı.

2007 yılında ilk defa piyasaya sürdüğünden beri Apple şimdiye kadar toplam 1,84 milyar adet iPhone sattı.

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