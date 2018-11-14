Intel yeni nesil 5G modemini tanıttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriIntel yeni nesil 5G modemini tanıttı
GeriTeknoloji Intel yeni nesil 5G modemini tanıttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
14.11.2018 - 08:17, Son Güncelleme:

Intel yeni nesil 5G modemini tanıttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Intel yeni nesil 5G modemini tanıttı

Intel, 5G yolunda önemli bir duyuruyu paylaştı. XMM 8160 5G modemini duyuran Intel, böylece akıllı telefonlarda 5G'nin yolunu açmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre önce 5G ile ilgili olarak Apple ile adı geçen Intel, görünüşe göre 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 5G'de bu yeni modemini kullanacak.

Yavaş yavaş teknoloji devlerinden 5G teknolojisi ile ilgili somut adımlar atılmaya devam ediyor. Intel’de kullanıcılarına daha hızlı veri aktarımı amacıyla ilk 5G destekli XMM 8160 modemini tanıttı.

2019′un ikinci çeyreğinde üreticilere temin edeceğinin de müjdesini verdi. Bunun haricinde Intel’in yeni modemine sahip olan modellerin 2020‘nin ilk çeyreğinde piyasaya sunulacağı da özellikle belirtiliyor.

XMM 8160 5G modeminin özelliklerinden bahsedecek olursak, söz konusu modem mobil cihazlarda, bilgisayarlarda kullanılacak. 6 Gbps’ye kadar hıza ulaşabilen modem, veri aktarım hızıyla tabiri caizse bambaşka bir deneyim yaşatacak.

Intel yeni nesil 5G modemini tanıttı

Piyasada hali hazırda bulunan LTE modemlerine kıyasla 3 ila 6 kat daha hızlı bir performans sergileyen XMM 8160 oldukça iddialı geliyor. Intel’in yeni modeminin sadece 5G teknolojisini desteklemediğini de belirtmekte yarar var. 5G’nin haricinde yeni modem, 4G, 3G ve 2G şebekeleri için de destek sunuyor.

Telefon üreticileri içinde birinci tercih olacağı tahmin edilen Intel XMM 8160 tek ve çoklu mod özelliği sayesinde, önceki nesil modellere kıyasla daha az enerji tüketiyor.

2019'a girerken 5G NR hakkında daha çok fazla haber duyacağız. Çok geçmeden de bu yeni bağlantı şeklinden faydalanmaya başlayacağız. Elbette 5G'nin kapılarının açılmasıyla beraber hayatımıza yalnızca akıllı telefonlarda daha yüksek indirme ve yükleme hızları değil, nesnelerin internetinden tutun da otonom teknolojisinin gelişimine kadar çok fazla alanda yeni gelişmeler girecek. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeni iPad Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Pikachu'nun yeni imajı hayranlarından tepki topladı

Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı!

Samanyolu'nun yakınında cüce galaksi keşfedildi