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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.04.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

İnovasyona öncülük eden şehirler

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İnovasyona öncülük eden şehirler

İnovasyon, sadece işletmelere bağlı bir kavram değil. Ülkeler ve şehirlerin yönetim kültürü ve izlediği politikalar, inovasyonun tetiklenmesinde büyük öneme sahip. Bu yazımda inovatif teknolojilere öncülük eden 5 şehri listeledim.

Şangay: Bu yılın Mart ayında Hem 5G'yi hem geniş bantlı bir gigabit ağını ilk kullanan şehir olan Şangay, özellikle bağlantı teknolojilerine ağırlık veriyor. Şangay Belediye Başkan Yardımcısı Wu Qing, Huawei Mate X’i kullanarak 5G ile ilk görüntülü görüşmeyi yaptı.

Ayrıca devlet tarafından işletilen China Mobile’ın yıl sonuna kadar 10.000'den fazla 5G baz istasyonu kurma planı, Şangay’ın bu alanda öncü bir şehir olacağını gösteriyor.

Detroit: Neredeyse mobilite ile eş anlamlı hale gelen Detroit, yenilikçi ulaşım alanında birçok projeye ev sahipliği yapıyor. Detroit’te faaliyet gösteren Ford ve General Motors, özellikle otonom araç çalışmalarıyla, Detroit’teki akıllı ulaşım ağının temellerini atıyor. Günümüzde otonom araç alanında faaliyet gösteren şirketlerin büyük bir çoğunluğu, Detroit’te araçlarını test ediyor.

Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan Uluslararası İlişkiler Ofisi ile yabancı yatırımcıların çekilmesi ve yerli girişimlere destek sağlanması hedefleniyor.

Manchester: Akıllı şehirlerin gelişiminde adeta bir merkez haline gelen Manchester, CityVerve isimli bir proje başlattı. Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarını test etmek için 2015 yılında yaklaşık 10 milyon Sterlin hükümet teşviği verildi. Akıllı aydınlatmalar, hava kalitesi izleme sistemleri ve birbiriyle haberleşen hizmetler Manchester’da artık düzenli olarak kullanılıyor.

Manchester, bir şehrin nasıl daha verimli ve sakin hale getirilebileceği konusunda örnek teşkil ediyor.

Stockholm: Girişimcilik konusunda Silikon Vadisi’nden sonra ikinci sırada gelen Stockholm, ‘Unicorn Girişimlere’ ev sahipliği yapıyor. 1 milyar doların üzerinde değer üreten girişimlerin bulunduğu Stockholm; Spotify ve Skype’ın yanı sıra Candy Crush Saga oyununun geliştiricisi King Games gibi küresel ölçekli girişimlerin ilk yeri oluyor.

Austin: Teksas Üniversitesi’nden gelen sürekli yetenek akışı nedeniyle Austin, teknoloji yatırımcılarının ilgisini çekiyor. Günlük yaşam ve istihdam maliyetlerinin diğer şehirlere kıyasla daha düşük olması, bu ilginin ana kaynağı.

Amazon, Austin’deki teknoloji merkezi için Mart ayında 7 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Ayrıca 35 yıl önce Aunstin’de kurulan Dell de bu akımın çıkış noktalarından biri.

Burak Kesayak
Twitter: BurakKesayak

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