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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
11.09.2019 - 03:52, Son Güncelleme:

İklim değişikliğine uyum için 1,8 trilyon dolarlık yatırım gerekiyor

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İklim değişikliğine uyum için 1,8 trilyon dolarlık yatırım gerekiyor

İklim değişikliğine uyum sağlamak için alınan önlemler kapsamında yapılacak 1,8 trilyon dolar yatırımın, 7 trilyon dolardan fazla getirisi olacağı bildirildi.

Farklı ülkelerin siyaset, iş ve bilim çevresinden önde gelen 34 ismin bir araya geldiği Küresel Adaptasyon Komisyonu tarafından yayınlanan raporda, yapılan küresel maliyet-kar analizi sonucunun gelecek 10 yıl içinde iklim değişikliğiyle mücadelede alınacak önlemlere 1,8 trilyon dolar yatırım yapılması gerektiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Raporda, erken uyarı sistemleri, altyapı, kuru tarımın geliştirilmesi, mangrov ormanların büyütülmesi ve korunması ile su kaynaklarının muhafaza edilmesi başlıklarıyla belirlenen 5 alana yönelik yatırımlara ayrılacak 1,8 trilyon doların, beraberinde 7 trilyon dolardan fazla net kar getireceği ifade edildi. 

Dünyanın acilen beş başlıkta toplanan uyum stratejilerini hayata geçirerek "iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı" artırması gerektiğine işaret edilen raporda, gelecekteki kayıpların önüne geçilmesi, inovasyon yoluyla olumlu ekonomik kazanç sağlanması ile sosyal ve çevresel faydaları dikkate alındığında 1,8 trilyon dolar yatırımla 7,1 trilyon dolar getiri sağlanacağı kaydedildi.

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Dünya Bankası Üst Yöneticisi Kristalina Georgieva ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de aralarında olduğu Komisyon, dünyaya fayda sağlayacak önlemlere yatırım yapmanın daha zengin ülkeler açısından acil ahlaki bir yükümlülük olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ban, raporun bulgularına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İklim değişikliği sınır tanımıyor. Bu ancak sınırları aşarak ve dünya çapında işbirliğiyle çözülebilecek uluslararası bir sorun. Dünyanın birçok yerinde iklimin halihazırda değiştiği ve buna uyum sağlamamız gerektiği giderek daha aşikar hale geliyor." yorumunu yaptı.

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