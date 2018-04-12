İftar menüsü de teknolojiye uydu
Meal Box, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı iftar menüleriyle toplu organizasyonlarda yemek tedariki için alternatif çözüm sunuyor.
Meal Box, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği Ramazan ayına özel olarak hazırladığı iftar menüleriyle toplu iftarları daha sağlıklı hâle getirmeyi hedefliyor. Şirket; çorba, ana yemek, yan yemek, salata, tatlı ve içeceğin yanı sıra, Ramazan ayının vazgeçilmezi iftariyelik ve hurma ikramını da içeren üç farklı menü seçeneği sunuyor. İftar yemeğinin ardından Hacivat ve Karagöz gösterileri, fasıl dinletisi, sema gösterileri ve ney dinletisi gibi Ramazan akşamlarının etkinlikleri de söz konusu şirket tarafından organize ediliyor.
Dernekler, vakıflar ve hayır kurumları başta olmak üzere tüm kuruluşların faydalanabildiği uygulama; Ramazan ayı menüleri, kağıt ya da porselen sunumlarla masalara ulaştırılıyor.
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