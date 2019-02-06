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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
06.02.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

'Huawei, Turkcell için güvenilir bir iş ortağı'

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'Huawei, Turkcell için güvenilir bir iş ortağı'

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, son dönemde gündeme gelen güvenlik zafiyeti iddialarına karşın Huawei'in güvenilir bir iş ortağı olduğunu ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 21. yüzyılın kişisel verilerin işlenmesi üzerine inşa edildiğini ifade etti. Terzioğlu, dijital emperyalizmin kişisel verileri izinsiz olarak işleyerek bireyi her alanda kuşattığını ve kararlarını manipüle etmeye çalıştığını aktararak, "Mesele; sadece kişisel verilerin güvenle saklanması değil, global birkaç şirketin her şeye karar verme hevesidir." diye konuştu.

Son dönemde Huawei ile ilgili gündeme gelen güvenlik zafiyeti iddialarının da bu gelişmelerden ayrı olarak ele alınamayacağını vurgulayan Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Huawei ile ilgili yaşanan durum oldukça karmaşık. Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabet ve 5G altyapısında kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei’nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır. Hatırlarsanız geçen sene de başka bir akıllı telefon üreticisi hakkında da sürekli olumsuz haberler yapılıyordu. Bakıyorsunuz, ne zaman ki 'beklenmedik' bir şirket rekabette öne geçerse hemen önü kesilmeye çalışılıyor. Kimse bizden kanıtlanmamış iddialara göre hareket etmemizi beklememeli. Turkcell uzun zamandır iş ortaklığı yaptığı Huawei ile çalışmaya devam edecektir."

"Her türlü riske karşı hazırlıklıyız"
Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, Turkcell'in yerli ve milli teknolojiler geliştirme konusundaki girişimlerinin öneminin yaşanan gelişmeler ile bir kez daha net biçimde ortaya konduğunu belirterek, "Veri güvenliği tüm dünyada gündemde olan bir milli güvenlik meselesi. Son dönemde birçok Batılı şirketin kişisel verileri güvence altına alma konusundaki başarısızlıklarına şahit olduk. Bu konularla alakalı da çok sayıda dava ve soruşturma devam ediyor. Bu nedenle potansiyel risklerin farkındayız." yorumunu yaptı.

İş ortaklarıyla ilgili oldukça tedbirli davrandıklarını vurgulayan Terzioğlu, "Verilerimizi ve şebekemizi güvence altına almak adına kendi yöntemlerimiz mevcut. Her tür riske karşı hazırlıklıyız. Aldığımız tüm cihazları hem donanım tarafında 7/24 takip ediyor, üzerlerinde kendi yazılımlarımızı çalıştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terzioğlu, son dönemde gündeme gelen güvenlik zafiyeti iddialarına karşın Huawei'in güvenilir bir iş ortağı olduğunu ve birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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