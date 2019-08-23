Huawei telefonların yeni işletim sistemi EMUI 10 nasıl görünüyor?
Huawei'nin bir süredür üzerinde çalıştığı ve Android işletim sistemine dayanan platformu EMUI 10 ilk kez bir videoda görüntülendi. Huawei telefonların pek çok modeline gelmesi beklenen sürüm bakın cihazlarda nasıl görünecek?
EMUI 10 sürümü için geri sayım sürüyor. Yeni EMUI sürümüyle alakalı bazı görüntüler yayınlanmış olsa da, bunların çok büyük değişiklikler sunmadığını söyleyebiliriz. Ancak giriş ekranı, bildirim ekranı ve ikonlarda bazı değişikliklerin bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca ayarlarda da bir takım değişiklikler söz konusu. Bununla beraber yeni güncelleme ile daha stabil ve hızlı bir işletim sistemi bekleniyor.
EMUI’nin bu sürümünde Karanlık Mod ve yeni kullanıcı arayüzü dikkat çekiyor. Yeniden tasarlanan simgelerin de bulunduğu güncellemede yeni geçiş efektleri de kullanıcıları bekliyor.
Bununla birlikte EMUI 10 güncellemesi alacak modellerin de bir kısmı belli oldu. Huawei en popüler 17 modellerinin Android Q güncellemesi ile birlikte EMUI 10 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakıyor.
EMUI 10 GÜNCELLEMESİ ALACAĞI KESİNLEŞEN TELEFONLAR
Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 Lite / Mate 20 X / Mate 20 Porsche RS
Huawei Mate X
Huawei Mate 10 / Mate 10 Pro / Porsche Design Mate 10 / Porsche Design Mate 10 RS
Huawei P30 / P30 Pro / P30 Lite
Huawei P20 / P20 Pro
Huawei P Smart (2019)
Huawei Nova 4
Honor V20 / V10
Honor 10 / 10 GT / 10 Lite
Honor Play
Honor Note 10
Honor 8X / 8X Max / 8C / 8A
Honor Magic 2
Güncellemeyi alması beklenen modeller
Huawei P20 Lite
Huawei P Smart +
Huawei Nova 3
Huawei Y3 (2018)
Huawei Y5 2018 Prime
Huawei Y5 2018 Lite
Huawei Y6 Prime (2018)
Huawei Y6 (2018)
Huawei Y7 (2018)
Huawei Y7 Prime (2018)
Huawei Y7 Pro (2018)
Huawei Y7 Pro 2019
Huawei Y8 2018
Huawei Y6 (2019)
Huawei Y9 2019
Huawei Y9 2019
Huawei Y7 (2019)
Huawei Y7 Pro (2019)
Huawei Y7 Prime (2019)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle