HP'den 1 kilogramdan hafif dizüstü bilgisayar: HP Elite Dragonfly

HP, yeni dizüstü bilgisayar serisi HP Elitedragonfly'ı gün yüzüne çıkardı.Yeni cihazlarını Türkiye'de tüketicilerle buluşturan şirket, yeni dizüstü bilgisayar serisinde sadece donanım özelliklerine değil, tasarıma da ağırlık verdi. Günümüzün mobil ve kurumsal profesyonellerinin konferans odaları, kampüsler, havaalanları ve toplu taşıma araçları gibi işle her an ilgilenilmesi gereken alanlarda daha özgür olmaları gerekiyor. Bu alanda öne çıkacak şekilde tasarlanan HP Elite Dragonfly, hafif ama yüksek seviyedeki donanım özellikleri ve 24,5 saatlik batarya ömrüyle 13 inçlik bir kurumsal dönüştürülebilir bilgisayar içinde oldukça uzun bir batarya ömrü ve Wi-Fi 6 bağlantı imkanı sunuyor.



Opsiyonel gigabit sınıfındaki 4G LTE ise, çalışanların dünyada 4x4 LTE antenlerine sahip ilk kurumsal dönüştürülebilir PC'leriyle her an bağlantıda olmalarını ve birlikte çalışabilmelerini sağlıyor. HP Elite Dragonfly aynı zamanda kişisel sağlık uygulaması HP WorkWell'in yüklü olduğu tek kurumsal dönüştürülebilir PC olarak öne çıkıyor.



HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman "Magnezyum kasa kullanılarak üretilen HP Elite Dragonfly'ın bazı parçalarında, geri dönüşüme kazandırılan plastikler kullanıldı. Bu yönüyle okyanuslarda plastik kirliliği oluşmasını engellemeye katkıda bulunan ilk ekran HP Elite Display ve Haiti'de toplanan 35 milyon plastik şişelerden üretilen orijinal HP mürekkep kartuşları da diğer iki ürün olarak sıralanıyor. HP, bu alandaki faaliyetlerini artırarak 2020'de piyasaya süreceği tüm yeni HP Elite ve HP Pro masaüstü bilgisayarlarında ve notebooklarında geri dönüşüme kazandırılan plastikleri kullanacak." dedi.



Alaman, yeni ürünleriyle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüzde bir bilgisayarın kullanıcılarına özgürlük sunması, ona uyum sağlaması ve kurumsal profesyonellerin çalışma şeklini dönüştürmesi gerekiyor. HP'nin gerçekleştirdiği inovasyonlar, hafif, güçlü ve güvenli bilgisayar tasarımları ve yeni nesil çalışma alanları için bağlantılı bir ekosistem ile dikkat çekiyor." dedi.