Hayvanlar da insanlar gibi kaybettikleri aile üyeleri için yas tutuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHayvanlar da insanlar gibi kaybettikleri aile üyeleri için yas tutuyor
GeriTeknoloji Hayvanlar da insanlar gibi kaybettikleri aile üyeleri için yas tutuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
13.11.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Hayvanlar da insanlar gibi kaybettikleri aile üyeleri için yas tutuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hayvanlar da insanlar gibi kaybettikleri aile üyeleri için yas tutuyor

Son araştırmalar, insanlar gibi hayvanların da kaybettikleri aile üyeleri için yas tuttuklarına işaret ediyor.

Eğitim sitesi 'Curiosity'de yer alan bir makalede, filler, goriller ve ötücü kuşların nasıl yas tuttukları incelendi.

Filler

Bilim insanları, uzun bir süredir fillerin ölümlere tepki verdiğini biliyordu. Bir fil, ölü bir fille karşılaşınca ilk tepkisi aniden sessizleşmek oluyor. Hayvan daha sonra, birkaç dakika süreyle hortumu ve ayaklarıyla ölü file dokunarak ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

Antropolog Barbara King, 2013'te yayımlanan kitabında Kenya'daki Samburu Ulusal Parkı'nda Eleanor adlı sürü liderinin ölümüne diğer fillerin verdiği tepkiyi şöyle anlatıyor:

"Eleanor'un son saatleriydi. İyice zayıf düşmüş ve mecali kalmadığı için yığılıp kalmıştı. Başka bir sürünün lideri olan Grace, birkaç dakika sonra Eleanor'un başına geldi. Hortumuyla onu ayağa kaldırmaya çalıştı. Ama Eleanor ölüyordu. Ayağa kalkmaya çalışırken yeniden yere yığıldı. Grace çok üzüldü. Eleanor'un başında beklemeye başladı. Sesler çıkarıp onu itmeye çalıştı."

"Eleanor öldükten sonra beş farklı sürünün üyeleri cesedinin başına geldi. Onun etrafında döndüler ve hortumlarıyla ittiler. Bazı ziyaretçiler sadece meraktan bunu yapıyordu. Ancak Grace ve diğer fillerin tepkisinde açıkça yas vardı"

Goriller

Bilim literatüründe primatların da yas tuttuğuna işaret eden çalışmalar var. Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bu yıl yapılan ve sonuçları bilim dergisi PeerJ'de yayımlanan bir araştırmada gorillerin yas tuttuğunu gösteren üç ayrı örnekten söz ediliyor.

Bunlardan birinde birkaç saat arayla ölen iki dağ gorili anlatılıyor. Gorillerden erkek olanı 35, dişi olanı da 38 yaşında.

Makaleye göre, diğer goriller, ikisi de doğal nedenlerden ölen hayvanların başında toplandı. Yavru bir goril, cesetlerin yanından iki gün ayrılmadı, onların yanı başında uyudu. Dişi gorilin yavrularından biri sütten kesilmiş olmasına rağmen annesinin memesini emmeye çalıştı.

Başka bir örnekte de araştırmacılar Kenya Kahuzi-Biega Ulusal Parkı'ndaki Doğu gorillerini gözlemledi. Dağ gorilleri gibi bu goriller de karşılaştıkları ölü gorilin başında toplandılar. Aralıklarla cesedi koklayıp, elleriyle kontrol ettiler. Bazı gorillerin ölü hayvanın tüylerini temizlediği ve yaladığı görüldü.

Ötücü kuşlar

Son araştırmalar, ölümlerin kuş sürüleri arasındaki bağları güçlendirdiğine işaret ediyor.

Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan ve Proceedings of the Royal Society B dergisinde yer alan araştırma kapsamında bir büyük baştankara kuşunu geçici olarak sürüden alındı. Yaklaşık 500 kuştan oluşan sürü, kış boyunca izlendi ve aralıklarla başka diğer kuşlar da sürüden ayrıldı.

Araştırma heyetinin başkanı Josh Firth "Kuşların bir aile üyesini kaybedince diğer üyelerle daha yakınlaştığını ve sürü içindeki sosyal bağlarını güçlendirdiğini gözlemledik" dedi.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle