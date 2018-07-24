Harry Potter'ın asası gerçek oluyor!
Kodlama günümüzde en önem verilen alanlardan biri. Öyle ki ortaokul ve lise çağındaki çocuklar okullarda bunun eğitimini almaya bile başladı. Bu bağlamda Kano isimli bir şirket, çocuklara kodlama öğretecek eğlenceli bir ürün çıkardı. Harry Potter asası!
Kano adlı firma daha önce Susam Sokağı temalı bir kodlama sistemi geliştirmişti. Şimdi ise Harry Potter hayranlarını sevindirecekler. "Kendin kur" mantığında olan asa, kullanıcılara komut veriyor ve uygulamalarını istiyor. Sonrasında ise komutun kodlanmış halini veriyor. Kullanıcıların yapmaları gereken; asa hareketleriyle ilişkilendirilecek kodlamalar yapmak. Böylece bir tüy'ü oynatabilir, elinizdeki elmaları çoğaltabilirsiniz. Tabii tablette!
Ürünle amaçlanan, çocuklara STEM'i eğlenerek öğretmek. 70'den fazla seviyesi olan ve her seviyede kodlamayı biraz daha ilerleten sistem; iOS ve Android tabletlerle; Windows ve Mac bilgisayarlarla uyumlu. Şuan ön sipariş imkanı bulunan ürün, 1 Ekim'de 100 dolardan satışa sunulacak.
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