Google'dan işitme engellilere yönelik çözüm
Google, işitme engelli Android kullanıcılarına yönelik yeni bir sistem geliştiriyor. İşitme engelli kullanıcılar yayınlanacak güncelleme ile daha iyi duyabilecek.
Google, Android cihazlardan, işitme cihazlarına bir akış sağlamak üzere yeni bir yazılım geliştirdi. Kullanıcılar, "Asha" (Audio Streaming for Hearing Aids) adlı, düşük enerji kullanımlı Bluetooth'u telefonlarına ekleyerek kullanabilecekler.
Google'ın uygulamayı geliştirmek için "GN Hearing" adlı bir işitme problemleri firmasıyla çalıştığı biliniyor. Bluetooth ile Android cihaza bağlanabilen işitme cihazı, kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak. Arkadaşlarını arayabilecek, müzik dinleyebilecek veya sesli olan herhangi bir aktiviteyi rahatlıkla yapabilecekler.
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