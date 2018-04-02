Google'da büyük değişim: Arama sonuçları değişiyor!

Google, yaklaşık bir sene süren testlerin ardından arama motoru kaynaklarının bir kısmını mobile yönlendirmeye hazır.

Firma, blog'unda yaptığı bir duyuruda mobile öncelik veren arama dizini oluşturma işine başladığını söyledi. Bu, dizin oluşturma işlemlerinde, mümkün olduğunda sayfaların mobil sürümlerinin kullanılacağı anlamına geliyor. Aramalar Google'a göre "birincil olarak telefondan" geldiği için bu şekilde aradığınızı bulma ihtimaliniz artıyor.

MASAÜSTÜ YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR



Google, masaüstüne özel web sitelerinin dizinden kaybolmayacağını kesin bir dille belirtiyor. İlk aşamaya dahil edilecek telefon için optimize edilmiş siteler, masaüstü içeriğe ve henüz dahil edilmeyen mobil sitelere kıyasla bir avantaja sahip olmayacak. Aramanın masaüstü siteyle daha ilgili olması halinde site, mobil alternatiflerinden daha yukarıda görünmeyi sürdürecek.

Tüm bunlara rağmen gidişatın mobilin avantajına değiştiği açık. Google, telefondan yaptığınız aramalarda mobil-dostu sayfaları zaten öne çıkarıyordu. Şimdi ise bu sayfaları arama motoru için referans noktası haline getiriyor. Bu ise Google'ın önceliklerine uyum göstermek isteyen site geliştiricilerinin mobil sayfalarını iyileştirmeleri için oldukça güçlü bir sinyal.



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