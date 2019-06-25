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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
25.06.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Google Takvim uygulamasından gelen büyük tehlike

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Google Takvim uygulamasından gelen büyük tehlike

Siber saldırganlar, kullanıcıları tuzağına düşürmek için her gün yeni yöntemler buluyor. Son olarak Google'ın Takvim uygulamasını hedef alan siber saldırganlar, SMS ve e-posta üzerinden oltalama yöntemlerinin bir benzerini kullanıyor.

Kurbanlarına önce PIN numaralarını yenilemeleri yönünde uyarıda bulunan siber saldırganlar, bu uyarıya sahte bir internet sitesi bağlantısı eklemeyi de ihmal etmiyor. Böylece kurban, bağlantıya tıkladığında iş işten geçmiş oluyor.  

Google Takvim uygulaması, kullanıcıların randevu ve toplantı gibi etkinlikleri için iki yol izliyor: Kullanıcı sadece cevap verdiği etkinliklerin uygulamaya eklenmesini talep etmediyse, cevap vermese dahi tüm etkinlikler Takvim uygulamasına otomatik olarak ekleniyor. Siber saldırganlar ise otomatik eklenme özelliğini kullanarak rastgele uyarıları kullanıcılara bu sistem üzerinden yolluyor.

Zamanı geldiğinde Google Takvim'den uyarı ekranı alan kullanıcılar ise bunu gerçek sanarak bağlantı adresine tıklıyor. Bu bir bankadan gelen uyarıymış gibi görünebilen sahte uyarılarla boğuşmak istemeyen kullanıcıların Google Takvim uygulamasının ayarlar menüsüne girip sadece cevap verilen etkinliklerin eklenmesi seçeneğinin işaretlenmesinde fayda var.

Google Asistan nasıl kullanılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Google Asistan nasıl kullanılır bunu anlatıyor olacağız.
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