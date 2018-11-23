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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.11.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

Google reklam veren siyasetçilerin kimliklerini açıklayacak

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Google reklam veren siyasetçilerin kimliklerini açıklayacak

İnternet devi Google, mayıs ayında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde tarafsızlığını korumak için reklam veren siyasetçilerin kimliklerini açıklayacağını duyurdu.

ABD'deki 2016 seçimleri sonrasında ortaya çıkan skandalda, Facebook üzerinden verilen reklamların belli kişileri hedef alarak yalan haber aracılığıyla seçimlere müdahale edilmeye çalışıldığını ortaya koymuştu.

Ayrıca, Rusya da 9 Eylül'de yapılan yerel seçimler öncesinde 'vatandaşları izinsiz siyasi eylemlere katılmaya çağıran reklamlar yayınlaması nedeniyle' Google'a seçimlere müdahale konusunda uyarı yazısı göndermişti. 

Sputnik'in haberine göre gelirlerinin büyük bir kısmını reklamlardan elde eden Google, benzer bir skandala izin vermemek için Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerinde önlem alacağını açıkladı.

REKLAM VERENLER AÇIKLANACAK

Alınan önlemler kapsamında, seçimlere yönelik reklam verdiği tespit edilen kişilerin kimlikleri ilk aşamada bir onay sürecinden geçecek. Ardından söz konusu reklamları kimin finanse ettiği bilgisi kullanıcılarla paylaşılacak. 

Seçimlerin sona ermesiyle birlikte Google bu reklamlar hakkındaki tüm bilgileri rapor halinde paylaşacak.

Avrupa Birliği'nde yaşayan 350 milyon seçmen, adaylarla ilgili bilgilere Google üzerinden ulaşabilecek.

İnternet üzerinden yayınlanan bildiride Google, demokratik sistemlere katkı sağlamak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getirdi.

Gelecek mayıs ayında Avrupa Birliği Parlamentosu'nun 705 üyesini seçmek üzere Birlik genelinde yaklaşık 350 milyon kişi oy kullanacak.

Facebook 2018 yazında aynı amaçla sadece İngiltere'de kullanılabilen uygulama geliştirmişti. Twitter'ın yakın zamanda geliştirdiği uygulama ise yalnızca ABD'de kullanılabiliyor.

 

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