Google Haritalar ne zaman trafiğe çıkmanız gerektiğini size söyleyecek!
Google'ın popüler harita servisi uygulaması Google haritalar, Şimdi de araçlarda yer alan navigasyon için varış zamanı özelliğini ekledi.
Google haritalar servisine gelen yeni özellik ile birlikte gitmek istediğiniz konumu belirledikten ve varmanız gereken zamanı ayarladıktan sonra bulunduğunuz yerden saat kaçta çıkmanız gerektiğini trafik durumuna bağlı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz.
Her geçen gün haritalar servisine yeni özellikler ekleyen Google'ın yaptığı yeniliğin ardından artık yolculuk sürenizi tahmin etmek zorunda kalmayacaksınız. Tek yapmanız gereken bulunduğunuz yeri ve hedef konumuzu seçerek "yola çıkış ve varış saatini ayarlayın" kısmına tıklamak.
Bu adımları gerçekleştirdikten sonra Google haritalar bulunduğunuz bölgeden saat kaçta çıkmanız gerektiğini mesafeye ve o anki trafik durumuna göre gösteriyor. Ancak bu özellik ileriki tarihte belirlenen yolculuk için, o tarihte ve saatte oluşacak trafik yoğunluğunun bilinemeyeceğinden dolayı hatalı sonuçlar verebilir.
Daha önce toplum taşıma araçları için kullanılan bu özelliğin masaüstü ve mobil sürümlerde de kullanılabileceğini belirtelim.
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