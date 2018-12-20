Google Fotoğraflar'da kapasite arttı!
Belki farkında değilsiniz; ancak Google Fotoğraflar uygulamalası bugün yayınlanan bir güncelleme ile birlikte artık kullanıcılarına fotoğraf sınırını iki katına çıkardı. Peki bu ne anlama geliyor?
Google Fotoğraflar'a gelen güncelleme, kullanıcıları depolama alanı yönünden hayli sevindirecek gibi görünüyor. Google Fotoğraflar’daki Canlı Albumler özelliğini 10.000 fotoğraf ile sınırlanmıştı. Ancak bugünkü gelen güncelleme bu sayıyı 20 bine çıkardı. Diğer bir deyişle Canlı Albümler özelliği, Google’ın yüz tanıma ve gruplama teknolojisi üzerine kurulu bir özellik.
Örneğin arkadaşınızın yüzünün gruplandırıldığı bir albümü kendisiyle canlı olarak paylaşmayı isterseniz, bu özelliği kullanmanız gerekiyor. Böylelikle çekilmiş olduğunuz fotoğraf veya onun bulunduğu tüm fotoğrafların bir kopyası onda da bulunacak.
Bu arada güncelleme beraberinde bir önemli değişiklik daha yaptı. Google Fotoğraflar, desteklenmeyen video formatları için sınırsız yedekleme desteğine son verdi.
Desteklenmeyen formatlar ise şöyle:
.mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts, and .mkv
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