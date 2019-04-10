Google Drive için önemli güncelleme: İşte yeni gelen özellikler
Google, kendi uygulamalarında tasarım değişikliğine gidiyor. Şimdi de Google Drive meteryal tasarıma geçti. Söz konusu güncellemeyle beraber ayrıca birçok yeni özellik ve görsel değişiklikler yapıldı.
Yenilenen tasarımla beraber navigasyon butonları alt tarafa yerleştirildi. Bu alanda Anasayfa, Favoriler, Paylaşılan, Dosyalar sekmeleri yer alıyor. Bununla beraber son dönemde birçok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod, Google Drive için test ediliyor. Özelliğin her kullanıcıya sunulmadığını ve halen test aşamasında olduğunu belirtelim.
Tüm bunların yanında belge tarayıcı hizmetini geliştiren Google, kamera arayüzünde cihazın yerel arayüzünü kullanacak. Aynı zamanda belge tarama işlemi sonlandıktan sonra kırpma, döndürme ve renklendirme gibi işlemler yapabileceksiniz.
Google Drive güncellemesinin ne zaman iOS cihazlara geleceği ise henüz bilinmiyor.
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