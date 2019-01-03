Google Chrome kararıyor, görürseniz şaşırmayın!
Google'ın popüler web tarayıcı Chrome için Karanlık Mod özelliği geliyor. Windows 10 işletim sistemi altında çalışan Chrome üzerinden artık kullanıcılar diledikleri halde karanlık modu kullanabilecek.
Google Chrome için Karanlık Mod dönemi başlıyor. Windows 10'da bu modu kullanabilmek için biraz bekleyeceğiz; zira net bir tarih verilmemekle birlikte MacOS Mojave güncellemesiyle birlikte Chrome Karanlık Mod'un Windows 10'lu sistemlere de gelmesi bekleniyor.
Ancak Karanlık Mod'la ilgili bazı sorunlar da yok değil. Örneğin Gizli Mod'un kendisi de aslında Karanlık Mod görünümünde çalışıyor. Bu anlamda Chrome'un yeni ne sunacağını henüz kestirebilmek oldukça güç.
İşte Chrome'un Karanlık Mod altındaki yeni hali:
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